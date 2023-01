Karla Tarazona habría sido el motivo de la salida de Adriana Quevedo de la TV, según ‘Peluchín’

Rodrigo González sorprendió al público luego de revelar cómo era la verdadera relación entre Adriana Quevedo y Karla Tarazona cuando conducían “D’ mañana”, programa de TV que llegó a su fin en diciembre del 2022. Y es que, las conductoras, junto a Metiche, parecían tener buena afinidad cuando los reflectores se prendían; sin embargo, la realidad era otra en el backstage. Según ‘Peluchín’, la ex de Rafael Fernández ignoraba y trataba mal a su compañera.

Asimismo, comentó que le mencionaron un día antes a Quevedo que ya no seguiría como conductora del magazine que ella inició en enero del 2021. Ahora, el programa “Préndete” reemplaza aquel espacio y está bajo la conducción de Melissa Paredes, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre la salida de Adriana Quevedo?

“Karlita Tarazona, bájale dos revoluciones a tu ímpetu, lo que me han dicho es que a Adriana Quevedo, quien no se metía con nadie, que tenía su show, tenía su público, la tratabas mal , la ignorabas, no le hablabas”, comenzó diciendo Rodrigo González al ver cómo interactúa la también locutora radial con Melissa Paredes en “Préndete”.

Asimismo, el compañero de Gigi Mitre sugirió que Karla ya tenía conocimiento de la nueva propuesta de programa y habría influenciado en la decisión que tuvieron los directivos de Panamericana. “Parece que ya tú sabías y habías hecho tu (influencia) para acomodarte bien”, agregó.

“Parece que la Tarazona no es una persona muy fácil de sobrellevar o hay algo que le molesta de sus compañeras. A la Paredes, está bien, pero Adriana que no tiene un perfil para que te andes metiendo con ella ni buscándole bronca ni lanzándole pullas. Te disimulaba en cámaras y te soportaba detrás de ella”, finalizó la figura de Willax TV.

Adriana Quevedo se pronunció sobre su salida de “D’ mañana”

En conversación con El Popular, Adriana Quevedo se refirió a su salida de “D’ mañana” y resaltó estar tranquila de haber cerrado aquella etapa. “Este año me ha enseñado un montón de cosas y me ha enseñado qué cosas no quiero repetir en mi vida”, comenzó diciendo.

Adriana Quevedo explica por qué se siente feliz de dejar "D' Mañana". Foto: composición LR/ captura de Panamericana TV