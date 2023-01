Gabriela Herrera revela que Sergio George la obligó a formar parte de “El gran show”

¡Sorprendió! Gabriela Herrera se presentó este viernes 13 de enero en “Amor y fuego” y dejó boquiabiertos a todos con sus declaraciones. Como era evidente, la bailarina comentó sobre su participación en “El gran show” y reveló que fue Sergio George quien la obligó a participar en el reality de Gisela Valcárcel. Todo empezó cuando la también modelo fue consultada sobre el contrato que no llegó a cerrar con el conocido productor musical y aseguró que, previo a ello, tuvo que aceptar su ingreso al programa de América TV.

“Algo que no saben es que por él (Sergio George) ingresé al show. Yo ingresé porque prácticamente él me obligó a entrar al programa, yo ya estaba por firmar contrato con él y me dijo: ‘Tienes que entrar sí o sí' ”, contó a Rodrigo González y Gigi Mitre.