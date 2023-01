Gabriela Herrera: ¿qué fue la última cosa que le dijo Gisela antes de sacarla de “El gran show”?

No se calló nada. Gabriela Herrera rompió finalmente su silencio, luego de su inesperado retiro de “El gran show”, el programa de baile de Gisela Valcárcel. La productora señaló que el despido de la también cantante se debía a que había brindado declaraciones a otro show, lo que además le ganó una multa de 56.000 soles por incumplimiento de contrato. “Donde manda capitán, no manda marinero”, sentenció la rubia conductora de televisión.

¿Qué dijo Gabriela Herrera?

La bailarina fue a “Amor y fuego” a brindar su versión de la historia y explicar todo sobre su polémica eliminación de “El gran show”. Ella admitió que no habla con Gisela desde la última vez que pisó la pista de baile.

“ La última vez que tuve contacto con Gisela fue el día del programa, el día en que no salí en vivo, esa semana me llamaron . ¿Directamente con ella? Sí, con ella”, indicó Herrera.

Por otro lado, Gabriela dijo que la ‘Señito’ nunca le comunicó textualmente su despido del reality, sino que prefirió decirle que sus declaraciones habían afectado su concurso. “(¿Te dijo que ya no ibas a estar más en el show?) No, me lo dijo directamente así, me dijo: “Ay, perjudicaste mi show” ”, afirmó la bailarina.

Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones de Herrera, Gisela Valcárcel y su producción confundieron sus declaraciones y se sintieron aludidas, cuando ese nunca fue el caso. Es importante recordar que la ex chica reality había dicho que existían muchas personas en televisión que “parecen santas y buenas, pero en realidad son las más lobas”.