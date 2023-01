Christian Domínguez y Pamela Franco reaparecieron en televisión para hablar del matrimonio que ambos esperaban por mucho tiempo. Tras la noticia del divorcio del cumbiambero con Tania Ríos, la cual salió luego de 21 años, la pareja dio detalles de los planes que tienen para su boda de ensueño. Según comentó el líder de Gran Orquesta Internacional, está dispuesto a aceptar propuestas para que esta sea televisada y así evitar gastar gran cantidad de dinero. El reportero le consultó sobre ello y el artista señaló estar abierto a negociar.

“Entonces, no voy a gastar ni un centavo. Hemos dicho: ‘Si nos van a criticar, pagando o no pagando, mejor no pagamos’. Ni que fuera bobo. Mañana sale el papel. De ahí nos casamos. Encantadísimo”, dijo.