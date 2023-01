Christian Domínguez no se opone a boda televisada con Pamela Franco: Nos ahorramos

Por fin está libre. Christian Domínguez se pronunció sobre su tan esperado divorcio, el cual está a punto de concluir, casi 20 años después de separarse de Tania Ríos. Es importante recalcar que el cantante ha estado muchas veces a punto de comprometerse, pero no ha podido concretarlo debido a este impedimento legal. Incluso llegó a tener una boda por esponsales con Karla Tarazona. Actualmente, el también actor está en una relación formal con Pamela Franco y ambos han admitido que desean casarse, pero ¿será televisada? Entérate de todos los detalles aquí.

¿Christian Domínguez se casará en una boda televisada con Pamela Franco?

El intérprete señaló que aún no está divorciado legalmente, pero ya falta muy poco para que los papeles estén listos. “Los días han sido años. Después de la pandemia y después de la carga procesal, no sabemos si son los mismos días”, dijo Domínguez.

Sin embargo, Christian aclaró que está deseando contraer nupcias con la madre de su última hija apenas pueda hacerlo, y no descarta televisar el enlace para poder ahorrar dinero.

“Entonces, no voy a gastar ni un centavo. Hemos dicho: ‘Si nos van a criticar, pagando o no pagando, mejor no pagamos. Ni que fuera bobo. Mañana sale el papel. De ahí nos casamos. Encantadísimo de transmitirlo”, admitió la expareja de Isabel Acevedo.

Sin embargo, para Pamela, lo más importante es que el protagonista de “Maricucha 2″ le dé un anillo de compromiso. “Voy a aclarar. Este (agarrando un anillo de su mano) lo compré yo con mi trabajo. Este me cambió de regalo por los tres años bien chambeador. Él creía que me iba a ilusionar, y el otro es un regalito, pero aún no hay de compromiso”, precisó la artista.

Christian Domínguez revela la fecha en que se oficializará su divorcio con Tania Ríos

Christian Domínguez volvió a ser noticia en los portales de farándula nacional tras conocerse que, luego de más de 20 años, se divorciará oficialmente de Tania Ríos. El propio cumbiambero confirmó esta noticia en una reciente entrevista con “América espectáculos”, pero también indicó que mantiene la calma ante dicho suceso. Según comentó, aún faltan 30 días para que la decisión, que ya está tomada por las autoridades, se haga oficial.

“Como dice mi abogado, ya hay una decisión, pero hay que esperar algunos trámites todavía. El día que esté donde yo quiero que esté ahí saldré a hacer todo el aspaviento posible. Lo bueno de esto es que en todo lo que se ha avanzado ya no hay marcha atrás”, precisó el conductor. Video: América TV.