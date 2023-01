Andrés Hurtado se solidariza con ‘Pepa’ Baldessari: “Yo te voy a apoyar”

Hace unos días, la ‘Pepa’ Baldessari preocupó a todos sus seguidores acerca de las dificultades económicas que estaría atravesando, pues un diario local difundió una información que aseguraba que el exfutbolista estaba pasando por una crisis. Ello fue desmentido por el exgoleador, quien detalló cómo es su situación actual y aclaró que dicho medio exageró el panorama. Sin embargo, esto no impidió que Andrés Hurtado ponga su granito de arena y muestre su solidaridad con Baldessari.

Como se sabe, el conductor de “Sábado con Andrés” se caracteriza por sus ayudas sociales y por mostrar su respaldo a quienes están atravesando por momentos difíciles y esta vez no fue la excepción. El presentador de TV aseguró que apoyará al exfutbolista.

Andrés Hurtado se solidariza con la ‘Pepa’ Baldessari

Andrés Hurtado estuvo esta mañana del viernes 13 de enero en el recién estrenado programa “Préndete”, cuando se refirió a la situación de la ‘Pepa’ Baldessari y se comprometió a brindarle su apoyo.

“Ya lo tengo ubicado, en breves minutos me voy a dirigir, porque muchos dicen en las redes sociales: como “Sábado con Andrés” es un programa solidario (…) aprovecho para decirle: ‘Tranquilo, que en este instante estoy yendo por ti al rescate. Si tengo el tema de poder solucionarlo ene este país, lo que sea… yo te voy a escuchar, lo importante es poder ayudarte” , dijo.

‘Pepa’ Baldessari se pronuncia y aclara su situación económica

Tras la información que difundió un diario local, un usuario se comunicó con la ‘Pepa’ Baldessari para conocer cómo es su situación económica y sorprendió al mostrar la conversación.