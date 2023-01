Andrés Hurtado no le tiene fe a relación de Melissa y el ‘Activador’: “Más de dos años no duran”

Andrés Hurtado hizo de las suyas en su paso por “Préndete” al hacer bromas a Melissa Paredes y Karla Tarazona en más de una ocasión. En un momento, el presentador de “Porque hoy es sábado con Andrés” se sentó junto a ellas para darles un importante consejo sobre el amor. Cuando se dirigió a Melissa le preguntó: “¿Tú piensas quedarte con él (Anthony), hasta viejitos?”.

La modelo dijo estar muy ilusionada con su romance; no obstante, el popular ‘Chibolín’, a modo de broma, le dijo que este llegaría a su fin en menos de lo que cree. “ Estamos en el siglo XXI, más de dos años no duras con el joven, ya tres porque me caes bien ”, señaló el padre de Jossetty Hurtado, generando las risas en el público.