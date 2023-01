Andrés Hurtado insinúa que Adriana Quevedo salió de la TV por Karla Tarazona: “Ya sacaste a una”

Lo dijo todo. Andrés Hurtado se presentó en el set de “Préndete” la mañana del viernes 13 de enero y puso nerviosos a los presentadores del programa con todas las incidencias que comentó. No obstante, unas de las más sorpresivas fue la mención de Adriana Quevedo, quien habría tenido problemas internos con Karla Tarazona, según algunos rumores que empezaron a correr en los últimos días. Ante esto, el famoso conductor hizo una fuerte revelación.

Todo sucedió en medio de una plática que sostuvo con los presentadores. El popular ‘Chibolín’ indicó que, aparentemente, la expareja de Rafael Fernández no tendría una buena relación con Melissa Paredes, la nueva integrante del programa. Asimismo, le advirtió que no hiciera lo mismo que con la anterior conductora. “La gente vocifera que Karla no se lleva con Melissa. Si ya sacaste a una” , señaló generando asombro.