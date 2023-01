Karla Tarazona se confiesa: “No es mi culpa confiar en personas que creo que son buenas”

Karla Tarazona sorprendió a propios y extraños al sentarse en el programa de Lady Guillén y revivir la ruptura con el ‘Rey de los huevos’, Rafael Fernández. Como se sabe, la conductora de “Préndete” y el empresario fueron una de las parejas más mediáticas de la farándula nacional y, tras el fin de la relación, las especulaciones no faltaron. Sin embargo, ambos negaron rotundamente la existencia de una tercera persona y señalaron que la decisión de terminar el matrimonio se habría dado por un tema más personal.

Karla Tarazona lamenta divorcio con Rafael Fernández

En la última edición de “Dilo fuerte”, programa de Panamericana Televisión conducido por Lady Guillén, reapareció Karla Tarazona y comentó una vez más sobre su mala suerte en el amor. Asimismo, la expareja de Christian Domínguez reveló haberse sentido bastante tocada tras recibir la carta notarial de quien fue su esposo hasta hace algunas semanas.

No obstante, a pesar de su mala experiencia y la posterior decepción, no le cierra las puertas nunca al amor. “Mi corazón sigue roto, pero, aunque no lo creas, todavía sigo confiando en las personas”, dijo en un primer momento.

Posteriormente, Karla Tarazona comentó que aún se siente bastante apenada, sobre todo porque confía en las personas equivocadas. “No es mi culpa encontrarme con personas que de repente yo creo o yo confío que son buenas” , acotó.

Karla Tarazona aplaude que por fin Christian Domínguez se divorció

La también modelo dijo que le daba mucho gusto que finalmente el cumbiambero esté divorciado, ya que tiene derecho a ser feliz. “Mi hijo Valentino es parte de la felicidad de Christian, así que si él está bien, todo lo estará. Además, tengo una buena relación con él (Domínguez) y Pamela, así que ojalá que se casen”, comentó Karla para Trome.