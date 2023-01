¿Quién es el nuevo galán de Jazmín Pinedo y qué tipo de trabajo tiene en Uruguay?

Jazmín Pinedo tiene su corazón latiendo por una nueva ilusión, luego de cuatro años sin pareja formal pública. El afortunado galán es el empresario uruguayo Pedro Araujo, a quien conoció recientemente. No obstante, la conductora de “Más espectáculos”, no se atreve a llamar a esta relación como de enamorados, por lo que aclaró en su programa: “Estamos en el proceso de conocernos , hoy no tengo enamorado, pero estoy en el proceso de conocernos”.

Jazmín Pinedo: ¿quién es Pedro Araujo?

El nuevo galán de Jazmín Pinedo, de 32 años, es Pedro Araujo, procedente de la localidad balnearia Ocean Park, (Maldonado, Uruguay). Ambos se conocieron durante la boda de Xiomara Pinedo, hermana menor de la ‘Chinita’, realizada en octubre del 2022.

“Él es familiar del esposo de mi hermana, empezamos hablando como amigos, pero luego las cosas fluyeron”, indicó.

Asimismo, Jazmín Pinedo resaltó que Gino Assereto, padre de su hija Khaleesi, está al tanto de este nuevo romance. “Cuando decidí darme esta oportunidad con Pedro, lo conversé con él, somos amigos, somos familia”, aseguró la conductora.

¿En qué trabaja el nuevo galán de Jazmín Pinedo?

La talla y el buen porte de Pedro Araujo, serviría como modelo. No obstante, Jazmín Pinedo aclaró que su pretendiente no pertenece al mundo del espectáculo y entretenimiento. “Él no es actor, no tiene nada que ver con este medio, su rubro es totalmente diferente” , dijo para explicar por qué intentó mantener el romance en secreto. “Había evitado un poco sumergirlo en todo este torbellino al que suelo estar acostumbrada, sin embargo, ha salido su nombre”.

Pedro Araujo, el saliente de Jazmín Pinedo, maneja su propio negocio que le permite flexibilidad en sus horarios, según da entender la conductora.