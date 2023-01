Luto en el periodismo internacional. El reconocido comunicador David Nosta Antezana falleció el último miércoles 11 de enero. El hombre, quien era conocido como el popular ‘Busca personas latino’, logró resolver más de 46.000 casos de desaparición a nivel mundial, pues se dedicaba tiempo completo a este tipo de investigaciones. El hombre de prensa Marco Bazalar fue quien dio a conocer la triste noticia sobre el deceso del arequipeño.

David Nostas Antezana dedicó 25 años de su vida a buscar familias

El periodista no solo se limitaba a la búsqueda de personas, también hacía lo propio con mascotas. David Nostas Antezana ayudó a familias de Latinoamérica a reencontrarse con sus seres queridos por 25 años. El comunicador, previo a este oficio, buscaba a personas que le debían dinero a las entidades financieras.

Marco Balazar compartió información sobre el deceso del arequipeño. “Para toda la familia de Epensa, amigos y medios relacionados tengo que comunicar el sensible fallecimiento de David Nostas Antezana, el conocido “Busca Personas” que hizo tanto por nuestra sociedad con su ejemplar servicio. Gran persona, mejor ser humano. Descansa en paz David”, fue su mensaje en su cuenta de Twitter.

La publicación de Marco Bazalar sobre la muerte de David Nosta Antezana. Foto: Twitter

¿Cómo David Nostas Antezana comenzó a buscar desaparecidos?

En conversación con un medio de la televisión peruana, David Nostas Antezana mencionó que inició con la búsqueda de personas desaparecidas por el triste caso de un compañero de trabajo. “Un buen día, un muchacho que trabaja conmigo me pidió que le busque a una hermana de la cual no sabía nada por muchos años, ya que se habían separado de muy niños. Acepté el reto, la encontré e hice mi primer reencuentro familiar, eso bastó para que me enamore perdidamente de esta humanitaria labor”, contó.

David Nostas Antezana perdió la vida el miércoles 11 de enero. Foto: difusión

¿Cómo se solicitaba a David Nostas la búsqueda de una persona desaparecida?

Las búsquedas en la página de David Nostas tenían 2 modalidades: la búsqueda gratuita y la búsqueda preferencial. En la primera, no había costo alguno, pero se tenía que respetar un tiempo de espera. En la modalidad preferencial, no tenías que hacer cola y se podían publicar de inmediato la foto y datos de la familia. Tenía un costo de 30 soles si el caso era de Perú o 10 dólares en caso esté en otro país. El depósito se hacía a la cuenta de ahorros BCP 19114632806011 o al Yape 999048807.