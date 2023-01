Manolo Rojas revela cinco cosas que no le gustan de Andrés Hurtado: “Te averguenzas de ser Chibolín”

Andrés Hurtado y Manolo Rojas han comenzado a grabar divertidos videos para sus cuentas de TikTok en el que demuestran la amistad y complicidad que se tienen, además de las bromas pesadas que suele incluir. En una de sus más recientes publicaciones, la dupla humorística cumplió con uno de los trends más populares en la plataforma actualmente. “¡Las 5 cosas que no me gustan de ti! El que se pica pierde”, se lee en la descripción del clip. En un principio, todo era risas, hasta que el locutor radial le recordó su pasado al conductor de TV.

“Que te creas millonario y no tienes un yate”, “No me gusta el color de tus dientes, muy blancos”, comenzó diciendo Rojas mientras su amigo no dejaba de reír, pero todo cambió con la siguiente declaración. “No me gusta que te avergüences de ser Chibolín (…) de haber sido Luz Clarita”, dijo y rápidamente Andrés Hurtado le respondió: “Eso es un golpe bajo, eran cinco cosas nomás”. Después, la figura de Panamericana se ‘picó’ y comenzó a contar detalles de la vida íntima de su colega. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y dijeron que ansiaban una segunda parte.