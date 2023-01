¿Con qué pregunta Alessia Rovegno ganó en Miss Perú 2022 y por qué su discurso causó polémica?

¡No es monedita de oro! La reina de belleza Alessia Rovegno, quien estará representando al Perú en el Miss Universo 2022 este 24 de enero, se ha convertido en una de las preferidas de todo el certamen gracias a sus aptitudes en las pasarelas. No obstante, la popularidad que tiene en la competencia actualmente no fue la misma que recibió de parte de los usuarios peruanos mientras iniciaba su participación en el Miss Perú.

De hecho, su misma coronación como la mejor representante de su época fue sumamente criticada, a causa de su nerviosa respuesta, que la hizo confundir algunos términos técnicos. Eso llevó a que la hija de Bárbara Cayo y Lucho Rovegno reconociera que uno de sus puntos más débiles era hablar en público. ¿Qué le preguntaron? Te contamos en las siguientes líneas.

Alessia Rovegno causa polémica tras responderle a ‘Peluchín’

Desde inicio del 2022, la empresaria Jessica Newton empezó una búsqueda exhaustiva para encontrar a la nueva reina que prepararía para llevar al Miss Universo. Dentro de sus candidatas, la modelo internacional Alessia Rovegno era la más voceada para ocupar el puesto, no solo por su gran talento y experiencia en las pasarelas, sino porque se hablaba mucho de que sería su favorita.

Uno de los personajes que más especulaba acerca de que la corona ya tenía ganadora era el conductor Rodrigo González. El mismo que tuvo a todas las concursantes en su set para entrevistarlas. Ahí fue el primer punto de quiebre de la hija de Bárbara Cayo cuando el compañero de Gigi Mitre le consultó por qué merecía ganar el Miss Perú y respondió: “ He dejado todos mis compromisos que ya tenía en el extranjero para comprometerme al 100% al Miss Perú. Y... he vivido también... lo que es esforzarse ”.

El comentario volvió a polemizarse, debido a que demostraba soberbia de parte de la reina de belleza. De esa forma, se puede comprender que la hija de Bárbara Cayo y Lucho Rovegno tuvo una trayectoria algo accidentada y no recibió el apoyo total de los seguidores del concurso. Las críticas de parte de los seguidores del certamen de belleza no dejaron de hacerse notar, pero nada opacó la gran destreza que tenía en las pasarelas. Al final de cuentas, eso no era nada, ya que lo peor vendría después.

¿Qué le preguntaron en la final del Miss Perú 2022?

El 14 de junio del 2022 se transmitió en vivo en “Esto es guerra” la final del Miss Perú. En el programa, las finalistas tuvieron la oportunidad de mostrar su talento no solo en las pasarelas, sino también en oratoria. De esa forma, el conductor Renzo Schuller le consultó su opinión acerca del ciberbullying y la respuesta de Alessia Rovegno fue: “Creo que cualquier tipo de bullying es inaceptable, creo que debemos concientizar a las personas sobre el daño que le haces a alguien que es víctima de bullying. Creo que las redes sociales se están utilizando de manera negativa para criticar y agredir. No estamos conscientes del daño que esto le puede causar a las personas: depresión, ansiedad, aislamiento global. Es un tema que se le tiene que poner mucho énfasis”.

Al parecer, los nervios le ganaron y la favorita de Jessica Newton demostró claramente que uno de sus puntos mas débiles era hablar en público. Ella misma reconoció que su nerviosismo podía más cuando se trataba de estar en el escenario, pero era algo que iba a trabajar.

Usuarios criticaron a Alessia Rovegno por su respuesta

Varios de los comentarios que se leían en las redes sociales decían: “ O sea, tenemos que agradecerle a Alessia por dejar sus contratos en NY ”, “ Alessia, bonita y todo, pero tu respuesta ”, “ Alessia más enfocada en lo que dejó ”, “ No, Alessia, yo quería que ganes, pero cómo vas a decir eso ”, etc.