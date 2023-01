Renzo Palacios, el cantante que no convenció en “La voz Perú”, pero hoy es ícono en Agua Marina

¡Brilla en sus canchas! Ganar un concurso no te asegura el éxito a futuro y perderlo tampoco es sinónimo de fracaso definitivo. Un claro ejemplo de ello es el cantante Renzo Palacios, quien buscó oportunidades en la televisión, pero no corrió con la misma suerte de otros, ya que ni siquiera pasó a la siguiente etapa. Esa mala experiencia no lo hizo rendirse y, por el contrario, continuó su carrera artística en el entorno que ya conocía.

Las agrupaciones musicales de cumbia más importantes del Perú han tenido al artista piurano en sus filas, debido a su talento no solo en el canto y los instrumentos, sino también en la composición de letras. Es así que el intérprete norteño ha continuado trabajando muy duro para conseguir el nombre que hoy tiene en la música. ¿Quieres saber más de él? Acá te diremos más detalles.

¿Quién es Renzo Palacios?

El músico se llama Renzo David Palacios Jacinto, nació en Sechura, Piura, hace 31 años. El arte lo llevaba en las venas por los tíos de su mamá, ya que ninguno de sus padres trabajó en el área artística. Desde sus inicios en el mundo de la cumbia, tuvo claro que su pasión más grande era tocar instrumentos. Por ello, inició con la flauta, el clarinete y finalmente llegó al saxofón: “ En realidad, nunca pensé ser cantante. Siempre me gustó tocar instrumentos de viento , pero quien me dio la oportunidad de cantar fue el señor José Quiroga para interpretar este género”.

Así le contó al animador Carlos Soraluz, quien lo entrevistó hace casi 7 años en su ciudad natal. Ahí mismo confesó que, si bien ahora se desempeña como cantante, para él las melodías tienen una influencia muy grande: “ La música es infinita. Es como la matemática. No se puede aprender, pero me gustó mucho el saxofón porque es un instrumento muy expresivo , muy sentimental a la hora de tocar y puedes expresar muchas cosas”.

¿En qué orquestas estuvo Renzo Palacios?

Una de las primeras orquestas que lo acogió en su equipo fue Corazón Serrano, pero cuando aún no era tan popular como lo es ahora. Otra orquesta fue La Única Tropical, donde también participó como músico, hasta que se incorporó a la gran Agua Marina, icónica agrupación norteña donde pudo demostrar su talento vocal, llegando a ser uno de los más importantes.

Esto debido no solo a su carisma, sino a que reemplazó al gran Tomás Espejo, recordado cantante que dejó un legado por todos los años que hizo bailar a los seguidores de la banda. Actualmente, está a cargo de canciones como “Tarde en tu vida”, “Dame un momento” y más éxitos .

¿Por qué Renzo Palacios no entró a “La voz Perú”?

No obstante, no todo fue color de rosa en la vida de Renzo Palacios, ya que, hace casi nueve años, el cantante intentó hacerse un espacio en la televisión y mostrar su talento artístico. Por ello, se presentó en “La voz Perú” cantando “Nunca voy a olvidarte” de Christian Castro con la finalidad de enamorar a Eva Ayllón, Jerry Rivera, Kalimba o al Puma, pero nada salió como esperaba. ¿Por qué? Debido a que nadie volteó para que pase a la siguiente fase.