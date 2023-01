¿Qué dijo Pamela Franco sobre críticas a su vestido en boda de Brunella y Richard?

La cantante Pamela Franco estuvo en el ojo público luego de que muchos usuarios en redes sociales y opinólogos criticaran duramente al vestido que usó en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña, que se realizó el sábado 7 de enero de 2023. La novia de Christian Domínguez restó importancia a las burlas que recibió por su vestido. Además, aseguró que no se arrepiente de su decisión al momento de ponérselo. Añadió que ese conjunto de dos piezas tiene colores de temporada que resaltan muy bien a la luz del verano y tiempos cálidos, por lo que no le preocupa los comentarios malintencionados.

¿Qué dijo Pamela Franco por las críticas a su vestido?

La cantante restó importancia a las críticas y recalcó de manera tajante que se lo volvería a poner. También comentó que lo mismo sucedió con el look rojo que lució en la boda de Ethel Pozo.

“Yo me puse algo que a mí me gustaba, es más, lo volveré a usar. Ya estoy acostumbrada. Cuando me puse el vestido rojo (para la boda de Ethel Pozo), fue igual. Me decían por qué color rojo, un montón de cosas. Pero es una ropa, ya pasó. Si yo no me siento bien con algo, no me lo pongo”, precisó.

Pamela Franco: ¿cómo escogió su atuendo para la boda de Brunella?

La cantante comentó que en un inicio pensaba mandarse hacer un vestido de piedras; sin embargo, no podía tomar dicha decisión debido a que no tenía claro si el día de la boda de Brunella tendría un evento de trabajo, lo que impidió que pueda mandarlo hacer.

Lamentablemente, un vestido de piedras no se puede realizar en una semana, y eso fue lo que dificultó lucir algo más elaborado para la ocasión . Añadió que el conjunto de dos piezas no es de tela sport, sino de tela elegante y que tenía pequeños detalles de pedrería.

Pamela Franco resta importancia a las críticas

En una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, la reconocida cantante subió una foto al natural con ropa casual. En la leyenda de la imagen, aparece con un polo rosado y un leggins. El mensaje va acompañado de una reflexión para sus seguidores: “Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida 🥰🙏🏻♥️ Ámate… “, puntualizó.