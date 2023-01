Maju Mantilla: ¿cómo logró consagrarse Miss Mundo con solo 20 años de edad?

Maju Mantilla es una de las modelos que pudo dar una alegría a nuestro país al convertirse en Miss Mundo en el año 2004, donde se coronó como la reina absoluta del certamen gracias a su evidente belleza y simpatía. No importa el tiempo que haya pasado desde aquel entonces, la también conductora de televisión se vuelve a emocionar cuando recuerda este momento que, sin duda, quedó marcado en su corazón y en el de todos los peruanos. En la siguiente nota, recordamos cómo fue su paso por este concurso, en el que obtuvo el título de Miss World.

Todo sucedió el 4 de diciembre del 2004, en la 54° edición del Miss Mundo, la que tomaba lugar en el Teatro Crown Beauty, Sanya, República Popular de China. Maju lograba pasar cada fase del concurso sin problema, pero fue en el momento de la pregunta cuando la trujillana demostró que merecía ser ganadora.

La exmodelo y deportista peruana Maju Mantilla ganó el Miss Mundo 2004. Foto: AFP

¿Qué hizo ganadora a Maju Mantilla en el Miss Mundo 2004?

“¿Qué vas a echar de menos cuando te vayas de aquí?”, le preguntaba el juez del certamen de belleza. A lo que Mantilla contestó: “Lo que voy a extrañar de Sanya (China) es la calidad humana que tiene esta gran isla porque cada mañana nos daban una sonrisa. Si bien es cierto, no puedo hablar todos los idiomas, esa sonrisa es el lenguaje del alma. Gracias, Sanya, por esa gran sonrisa”, dijo la modelo, de ese entonces de 20 años, quien después pasó a ser coronada.

¿Qué hizo Maju Mantilla con el dinero que ganó en el Miss Mundo?

En el programa “En boca de todos”, Maju contó lo qué hizo con la cantidad de dinero que recibió por haber ganado el Miss Mundo 2004. Dijo que prefirió gastarlo en comprar su primer departamento. “Es verdad, me cayó mi premio y me compré mi primer departamento en San Borja, pero ya se vendió. Ahí viví hasta que nació mi primer hijo”, comentó.

Maju Mantilla llora al recordar su coronación como Miss Mundo

“Ustedes me quieren hacer llorar. Muchas gracias por esta nota tan linda. Momentos así uno los lleva siempre en el corazón. Yo no suelo recordar la fecha. Me coronaron un cuatro de diciembre y ustedes me hacen recordar”, decía Maju Mantilla en “En boca de todos”, programa que le hizo una nota especial por los 17 años de la coronación.