Ethel Pozo responde a Javier Rojo por criticar su look: “Me pongo lo que me gusta”

La conocida conductora de “América hoy” Ethel Pozo no se quedó callada y le respondió fuerte y claro a Javier Rojo, quien durante los últimos días se hizo viral en las redes sociales al compartir su opinión sobre los looks de los personajes de la farándula que asistieron a la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. En este video, la hija de Gisela Valcárcel quedaba lejos de ser la mejor vestida en esta ceremonia, pues habría factores como el escote y maquillaje que la habrían perjudicado.

Javier Rojo opinó sobre los outfit que usaron en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. Foto: composición LR/ captura de Instagram/ @javierrojo/Facebook

¿Qué dijo Javier Rojo sobre el look de Ethel Pozo?

El asesor de imagen dijo que el vestido de Ethel hacía que se le viera más pequeña por el “exceso de tela”. “Ethel tenía un vestido que, en la parte de arriba, le ajustaba demasiado, que le aplastaba todo acá (busto). Si hubiese sido más suelto, le hubiese quedado muchísimo mejor, el exceso de tela y volumen hace que se vea mucho más chiquita y más ancha en este estilo de vestidos”, expresó.

La respuesta de Ethel Pozo

La comunicadora no estuvo de acuerdo con la opinión de Javier Rojo y escribió un comentario debajo del video que cuenta con más de 1 millón de reproducciones: “Sí Javier, sucede que me pongo lo que me gusta y me siento cómoda. Chatita, gordita, soy feliz. No me preocupo por patrones de moda o estereotipos. Acepto y quiero el mío. Y me gustan los escotes y brillos. Igual, gracias por los consejos”.

Javier Rojo aclara que no critica el cuerpo de nadie

El experto hizo un nuevo video respondiendo los comentarios de Ethel Pozo y le aclaró que nunca critica los cuerpos de nadie. “Yo, jamás, ustedes lo ven acá, ¿hablo de los cuerpos? (...) Yo solo hablo del look, está perfecto que te pongas los brillos, el escote y todo el exceso de cosas que te pones encima, yo no tengo ningún problema (...) No apelo a la victimización de nada, así que el cuerpo, el estereotipo y todo eso, está perfecto, jamás voy a hablar del cuerpo de una persona”.