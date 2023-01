¿Cuál era el sueldo real de Stefano Tosso en “Combate” y qué carrera estudia tras alejarse de la TV?

¡Uno de los más queridos! Sin duda alguna, Stefano Tosso es uno de los personajes más recordados del programa “Combate” por el gran carisma que poseía. Fue parte de los primeros participantes en iniciar el reality de competencia. Si bien su carrera artística no estuvo ligado a este tipo de formatos, su paso por el show de ATV fue una puerta de oportunidades que se le abrió para bien y para mal, ya que estuvo más expuesto a los escándalos.

El hijo del gran Ricky Tosso estuvo enfocado en las cámaras teatrales, del cine y de la televisión, gracias a todo lo que cosechó su padre. Por ello, el modelo fue convocado desde muy pequeño para que formar parte de grandes producciones como “Estos chicos de ahora”, “Peloteros” y más. De alguna forma, influyó el renombre familiar que tenía consigo, pero eso no desacredita su talento en la actuación. Después vino su etapa en el concurso de destreza física y mental que hizo conocer un lado humano y vehemente del artista que no se sabía hasta entonces. A continuación, te contaremos todos los detalles acerca de su llegada al formato.

¿Cómo ingresó Stefano Tosso a “Combate”?

El modelo se presentó en el podcast “Com FM”, conducido por Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, para rememorar lo más bonito que vivieron en su etapa como chico reality en “Combate”, cuando revolucionó las tardes de la televisión peruana con un formato fresco. Es así que desde un inició empezó a soltar pepitas como el casting que pasó parte estar en las filas del programa de ATV.

De esa forma, explicó: “ Me llama Pepe Lucho y me dice que Marisol Crousillat, quien trabajó contigo en ‘Estos chicos de ahora’, está haciendo un programa en el 9 y quiere que vengas a conversar. Voy y me dice ‘ya, mira, este es un programa de competencia física y mental, en la que los ganadores se pueden ganar un carro y vas a ganar tanto’. Yo tenía 19 años…”. El empresario quiso molestar a su excompañero, pero el artista aclaró en más de una oportunidad que no fue por su apellido, ni por su papá Ricky Tosso, sino porque ya había trabajado en una producción con la ‘Reina Madre’ del show.

Por otro lado, Stefano Tosso reconoció que su popularidad fue mayor cuando participó en “Combate”, luego que el Mario Irivarren le preguntara por la fama antes del reality. “Más o menos estaba acostumbrado a que me conozcan, me saluden por mi papá”, dijo.

¿Cuánto ganaba Stefano Tosso en “Combate”?

Al igual que Mario Hart, el actor Stefano Tosso sorprendió a todos en el set de “Com FM” al detallar cuánto ganaba mensualmente en “Combate”. Al parecer, este fue uno de los mejores sueldos que tuvo al comenzar las primeras temporadas del programa reality.

Es así que contó: “Era rico. Me pagaban 400 dólares semanales y después cuando entré en la tercera temporada sí fue un poco más ”. A ese monto se le añadió, de acuerdo a sus propias declaraciones, los viáticos que recibían por ir de gira a diversas ciudades al interior del país para presentar sus shows. En ese sentido, recalcó: “Las giras eran 2 o 3 shows por fines de semana… A mí me pagaban 800 soles”. Asimismo, contó que su trabajo en cada espectáculo se trataba de entrar al escenario, bailar un poco y regalarle una rosa a Lisset Lanao, quien estaba en un romance con el artista en ese entonces.

¿Qué carrera estudia Stefano Tosso?

Como lo comentó en la misma entrevista que le hicieron Fabianne Hayashida y Mario Irivarren, el artista Stefano Tosso estaba estudiando Actuación en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP). Esa es la carrera que le acompañará toda su vida y en la que mejor se ha desarrollado.