¡Talento por donde se le vea! El artista Pold Gastello es de ese grupo de famosos peruanos que dedicaron su trayectoria artística a desarrollar su pasión, la actuación, lejos de los escándalos y peleas mediáticas. El famoso intérprete ha trabajado en varias producciones de cine, televisión y teatro demostrando su gran destreza. La misma que le hizo darse cuenta de que una de sus aptitudes estaba relacionada con educar y compartir su experiencia con nuevos estudiantes.

Una de las pocas ocasiones en que la figura apareció en portadas de los medios de comunicación fue cuando lo dieron por muerto luego de anunciar que estaba muy enfermo a causa de la COVID-19. El referente de 54 años fue víctima de las fake news que abundaban en redes sociales por ese entonces. Para el bien de él y su entorno más cercano, el docente logró superar con éxito dicho mal y continúa trabajando en nuevos proyectos audiovisuales. ¿Quieres saber cuáles? Te contaremos a continuación.

¿Quién es Pold Gastello?

El artista lleva por nombre original Vicente Pold Gastello Sosa y nació el 18 de mayo de 1968 en Lima, Perú. Desde muy chico tenía las cosas claras y supo reconocer cuál era su habilidad más grande, que lo llevaría a donde está ahora. Por ello, inició su temprana formación como aficionado en varios espacios de preparación actoral hasta que llegó al Club de Teatro de Lima. De ahí, viajó a Argentina para continuar entrenándose en lo que amaba hacer. Como parte de su pasión, en el año 1991 fundó el grupo Pandokheiom, con el que realizó varias puestas teatrales en escena.

Proactivo como muy pocos y multifacético como nadie más. Su participación en novelas, miniseries, series, obras de teatro, películas y comerciales de televisión es innumerable. De los más importantes tenemos a “Pantaleón y las visitadoras”, “La rica Vicky”, “Qué buena raza”, “Graffiti”, “La pre”, “Yo no me llamo Natacha 2”, “Mi amor el wachimán 2”, “Colorina”, “De vuelta al barrio”, “Ojitos hechiceros” y muchos más.

Pold Gastello cayó gravemente enfermo con la COVID-19

En el año 2020, cuando se desarrolló la primera y segunda ola de la COVID-19, el reconocido actor Pold Gastello cayó muy enfermo, al punto de ser internado para que se recupere de todas las secuelas que estaba dejando el virus en su cuerpo. Para fines de mayo ya se hablaba de su favorable recuperación gracias a las atenciones médicas que venía recibiendo.

No obstante, a inicios de junio de ese mismo año empezó a circular en redes sociales la noticia del fallecimiento del artista. La noticia falsa no sorprendía tanto a quienes estaban a acostumbrados a leer notas similares, pero fue un golpe muy duro para su familia, ya que nadie imaginaba que las mentiras podrían llegar a tal punto y hacer tanto daño. Cuatro días después, el profesor de actuación fue dado de alta. El encargado de comunicar la buena nueva fue el director de Del Barrio Producciones, Hugo Coya, debido a que en esta productora labora como artista y profesor.

Cabe resaltar que, durante este periodo, en el que Pold Gastello sufrió lo peor de la COVID-19, nada habría sido posible si es que su vecino no lo hubiera encontrado y auxiliado junto con su hermano. Así lo detalló para “Exitosa noticias”: “Nadie me hubiera encontrado. Gracias a él que me encuentra y busca un taxi para llevarme a un hospital. Los taxis no querían llevarme porque me veían muy mal y no querían tener ese problema. Hasta que paró un señor que me trasladó, y a quien ya he tenido oportunidad de agradecerle”.

¿A qué se dedica Pold Gastello actualmente?

Hoy por hoy, el actor Pold Gastello ha descubierto que una de sus pasiones más grandes, aparte del arte, es la de enseñar. Es así que se animó a desempeñarse como docente para Del Barrio Producciones y en el Club de Teatro de Lima, en el que estudió en sus inicios. Todos los cursos que dicta los promociona a través de sus redes sociales.

Una de las últimas producciones televisivas en las que participó fue “Luz de Luna”, durante la primera y segunda temporada. Además, participa en las obras teatrales que presentan en escena sus alumnos, jóvenes y mayores, que reciben lo mejor de sus enseñanzas.