Pamela Franco sobre su supuesto pasado romance con Christian Cueva: Hablan cosas sin sentido

Con el estreno de “Préndete”, el nuevo programa conducido por Melissa Paredes, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio se opinó acerca del look que tuvo Pamela Franco en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña, el que le costó varias críticas, pues no habría sido apropiado para la ocasión. En esta conversación, ‘Metiche’ recalcó la asistencia de Christian Cueva a la fiesta y recordó que a los dos los vincularon anteriormente. La cantante se pronunció acerca de este comentario y señaló que “exigir respeto está de más”.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre su supuesto pasado romance con Christian Cueva?

“No tengo nada que decir, no lo he dicho antes y no pienso hablar ahora. Ya estoy acostumbrada a que hablen cosas sin sentido, que están fuera de lugar. Ya exigir respeto está de más. Yo respeto a todos, a todos los programas, y mi respeto lo doy sin esperar nada a cambio”, sostuvo Pamela en una conversación con un diario nacional.

Pamela Franco en la boda de Brunella Horna. Foto: Instagram/ Pamela Frnaco.

Pamela Franco sobre las críticas de su vestimenta en boda de Brunella Horna

La novia de Christian Domínguez utilizó sus redes sociales para defenderse de las críticas de su atuendo en la boda de la popular conductora de “América hoy” y Richard Acuña. “Siempre habrá críticas. Lo importante es que uno se sienta bien y punto. Amor y paz”, dijo. “Nadie me quita lo bailado”, agregó.

¿Cuántos años de diferencia se llevan Pamela Franco y Christian Domínguez?

La pareja demostró estar más fuerte que nunca y es que rompieron ‘la maldición’ de los tres años que perseguía al cantante de cumbia. Ellos se conocieron en el 2008, cuando Pamela tenía 20, mientras que él 25. En la actualidad, ella tiene 34 y él 39, es decir, tienen una diferencia de edad de 5 años.