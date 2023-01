Mirella Paz: ¿cómo fue la participación de la primera candidata plus size en el Miss Perú 2016?

Hace siete años, la modelo y cantante Mirella Paz cumplió uno de sus más grandes sueños: concursar en el Miss Perú. Y aunque no llegó a ganar la corona, su participación le sumó mucha popularidad, puesto que continuo con éxito su carrera musical en orquestas salseras e incursionó como conductora en “Mujeres al mando”. Además, gracias a una cirugía bariátrica, ha cambiado totalmente de figura, logrando reducir 32 kilos de peso.

Según contó la joven modelo, ella misma se comunicó con Jessica Newton para hacerle saber sus intenciones de concursar en el Miss Perú en un futuro. Sin embargo, su impactante hermosura hizo que la organizadora la animara a postular y convertirse en la primera candidata plus size de la competencia, demostrando que la mujer peruana no necesita tener una talla de ropa pequeña para ser parte de certámenes de belleza.

¿Cómo fue la participación de Mirella Paz en el Miss Perú 2016?

Mirella Paz se disputó la corona del Miss Perú 2016 junto con Prissila Howard, Janick Maceta, Ivana Yturbe, Valeria Piazza, entre otras modelos. La joven cantante, que en ese entonces tenía 19 años, tuvo un desempeño bastante bueno en el certamen, por lo que consiguió clasificar a la gran final y convertirse en una de las 30 mujeres más bellas de nuestro país.

Y aunque no pudo quedar entre las 15 primeras, recibió el premio rosa por su valentía y una beca de estudios para que termine su carrera de Arquitectura. Además, la organización le permitió modelar con su vestido de gala para que su belleza se luzca en una pasarela tan importante como el Miss Perú.

Su participación dio una gran lección a la industria de la belleza, ya que, a través de sus redes sociales, envió un mensaje de aceptación y aliento a todas aquellas féminas que sufren de sobrepeso.

Mirella Paz continuó con su carrera musical luego del Miss Perú. Foto: Andina

“Actualmente, con 15 kilos menos y con la cabeza en alto, con la humildad que me identifica y con la mejor actitud, digo que soy hermosa, interna y físicamente. ¡Me amo! Me siento orgullosa de mí misma y ahora puedo decir que no fue fácil, pero lo estoy logrando y, para todas las chicas del mundo que sufren por su sobrepeso o por enfermedades, ámense, son hermosas”, publicó.