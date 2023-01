Karla Tarazona aplaude que por fin Christian Domínguez se divorció: Ojalá Pamela y él se casen

Karla Tarazona fue parte importante en la vida de Christian Domínguez en su momento. Tras diversos episodios controversiales que afectaron su relación, la expareja pudo solucionar las cosas y llevar una relación cordial, sobre todo, por su hijo Valentino. En ese contexto, la noticia del reciente divorcio entre el intérprete y la exbailarina Tania Ríos llegó a los oídos de la conductora de “Préndete”, quien se mostró feliz por el líder de la Gran Orquesta Internacional, que ya podrá casarse con Pamela Franco. Asimismo, la presentadora agregó que le avisen con anticipación cuándo será la boda, puesto que Valentino “tiene que ir bien churro”.

Karla Tarazona se pronuncia sobre el divorcio de Christian Domínguez

La también modelo dijo que le daba mucho gusto que finalmente el cumbiambero esté divorciado, ya que tiene derecho a ser feliz. “Mi hijo Valentino es parte de la felicidad de Christian, así que si él está bien, todo lo estará. Además, tengo una buena relación con él (Domínguez) y Pamela, así que ojalá que se casen”, admitió Karla para Trome.

Karla Tarazona tiene buena relación conChristian Domínguez y Pamela Franco. Foto: composición LR/Panamericana TV/Instagram/Christian Domínguez

Karla Tarazona le dice a Melissa Paredes que Anthony Aranda no le cae

En el estreno de “Préndete”, Tarazona no perdió la oportunidad para decirle a Melissa Paredes que Anthony Aranda no es santo de su devoción. “Lo que sí te voy a dejar en claro es que tu enamorado no me cae”, expresó. Y, por su parte, ‘Metiche’ le siguió diciendo: “A mí también. No me cae Anthony Aranda, el ‘Gato Activador’. No vayan a decir que porque estás acá nos cae bien”.