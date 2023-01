Jazmín Pinedo reveló en “Más espectáculos” más detalles de su nuevo saliente, con quien fue captada en el interior del país durante los primeros días de enero. Según contó previamente la popular ‘Chinita’, lo conoció en el matrimonio de su hermana y entablaron una íntima amistad. En esta ocasión, habló del trabajo del joven extranjero de nacionalidad uruguaya. “Él no es actor, no tiene nada que ver con este medio”, resaltó la ex chica reality. Señaló que evitaba llamar la atención de la prensa, pero finalmente lograron grabarla en Cusco y Puerto Maldonado con el sujeto.

“No es un amor a distancia porque nosotros nos hemos visto en varias oportunidades”, agregó sobre su tipo de relación. “Gracias a Dios él tiene un trabajo donde es su propio jefe, él decide muchos sus horarios , cuándo trabaja y cuándo no”, añadió respecto a lo que hace su compañero.