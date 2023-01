Christian Domínguez y Tania Ríos: ¿por qué pasaron 20 años para que se puedan divorciar?

Han tenido que pasar 20 años para que Christian Domínguez pueda divorciarse de su expareja Tania Ríos, con quien terminó su romance en el 2002, mismo año en el que ella tomó sus maletas y partió a Estados Unidos para empezar una nueva vida allí. El que siguiera legalmente casado no le impidió rehacer su vida y tuvo cuatro relaciones formales durante este tiempo, e incluso se convirtió en padre con tres de ellas, ¿pero cuáles fueron los motivos para que el cumbiambero no se haya podido divorciar? Aquí todos los detalles.

¿Quién es Tania Ríos y cuándo se casó con Christian Domínguez?

Quizás pocos reconozcan este nombre, pero Tania Ríos fue una bailarina de cumbia, quien, como muchas, cayó en los encantos de Christian Domínguez. Su amor era tan intenso que se casaron cuando él tenía 18 y ella 17. La ceremonia se realizó en la Municipalidad de Breña.

Christian Domínguez y Tania Ríos se casaron en el año 2002, en Breña. Foto: composición de Jazmin Ceras/La República

PUEDES VER: Christian Domínguez esperó más de 20 años para divorciarse y ya puede casarse con Pamela Franco

¿Por qué terminó el romance?

Tania contó que su relación con el cantante llegó a su fin porque ella era ambiciosa, mientras que él conformista. No obstante, no niega que siente aún cariño por él y, es más, en una entrevista pasada con RPP no descartó la posibilidad de regresar.

La pareja se casó con 18 y 17 años de edad. Foto: composición LR/La República/Facebook/Tania Ríos

¿Por qué no se podían divorciar?

En el año 2019, Ríos tuvo una entrevista con Magaly Medina y aclaró la situación legal del divorcio. “Los únicos casados aquí somos él y yo (...). Yo he tratado de buscarlo por personas que sé que tienen acceso a comunicarse con él, pero simplemente él evade eso”, sostuvo. “Me parece ridículo porque siempre ha coincidido que él está en una relación, con esta o aquella. Entonces, siempre que he tratado de localizarlo de una u otra forma, él no me da la cara”, agregó la exbailarina, quien también acotó que no tenía ni una queja sobre Domínguez, pues en su tiempo fue “el hombre perfecto”.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre su divorcio con Tania Ríos?

Las cosas entre Domínguez y Ríos se complicaban por la documentación, ya que Tania estaba en Estados Unidos y Christian en Perú. En el año 2021, el cumbiambero habló sobre los temas legales de su separación con Tania y señaló: “Se fue del país de manera abrupta. Me pidió eso (el divorcio) y, por ser mediático, mi abogado me dijo no tocarlo, pero voy a hacerlo”. “No fui avisado cuando ella se iba a ir, empecé a hacer los trámites y obviamente faltaban documentos firmados. (…) El tema de chibolos es cierto y lo habría manejado de otra forma. El tema es por qué el Poder Judicial no lo hace”, añadió.