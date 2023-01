Christian Domínguez esperó más de 20 años para divorciarse y ya puede casarse con Pamela Franco

Christian Domínguez anunció que, después de mucho tiempo, logró divorciarse. Tuvieron que pasar más de 20 años para que se separe de Tania Ríos, una exbailarina de cumbia. Diferentes problemas de documentación fueron la razón para la extensa espera. Se casaron en el 2002 en la Municipalidad de Breña, cuando el músico tenía 18 años. Ahora, el también actor vuelve a estar soltero y ya se habla de una posible boda con Pamela Franco.

“El divorcio más esperado de la historia de ‘Chollywood’”

Según información del diario Trome, ya salió la resolución del divorcio de Christian Domínguez. Este momento ha sido muy esperado por el espectáculo nacional, ya que la pareja actual del cumbiambero ya posee un anillo de compromiso y hay mucha expectativa de una nueva unión matrimonial.

“Ya les dijimos que es la ‘pepaza’. Ya salió el divorcio más esperado de la historia de ‘Chollywood’, pero no por el divorciado, sino por cada pareja que tuvo durante los años que duró el trámite. Ya se imaginan, Christian es un hombre libre. Escucha bien, Pamela, si no te lo contó. Tu peor es nada ya se puede casar contigo”, develaron en el podcast del medio local.

¿Christian Domínguez en “Préndete”? Karla Tarazona muestra su preocupación

En conversación con La República, Karla Tarazona habló sobre el posible ingreso de su expareja Christian Domínguez al nuevo espacio de Panamericana TV. La conductora se mostró muy asombrada.

“Ese tema me está preocupando. Voy a hablar con mi productora porque eso no estaba en mi contrato”, dijo la presentadora. “Yo no tengo problemas con nadie. Trabajo es trabajo”, agregó.