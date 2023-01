Brunella Horna: ¿quién fue el diseñador peruano que hizo su vestido de boda?

El matrimonio de Brunella Horna y Richard Acuña no solo se ha ganado los aplausos por su lujosa decoración, sino por cómo lució la chiclayana. A la boda, que se realizó en un exclusivo local de Lima, el último 7 de enero, asistieron personajes de la farándula peruana, familiares y amigos de la pareja que no dejaban de fotografiarse con la empresaria. Tras ello, los expertos en moda aseguraron que su vestido de novia fue diseñado por un reconocido modista que participó en la semana de la moda en París, en 2019.

Rodrigo González y Gigi Mitre ofrecieron más detalles de la impresionante prenda que lució Brunella Horna y revelaron el nombre del diseñador, quien se encargó de vestir a Ana Siucho en su boda con Edison Flores. También creó el impresionante traje de la ex chica reality Flavia Laos, quien deslumbró en los People’s Choice Awards 2022.

¿Quién es el peruano que diseñó el vestido de Brunella Horna?

El modista que diseñó el vestido de boda de Brunella Horna con un escote en forma de corazón, corte sirena y bordado en pedrería es Noe Bernacelli. El originario de Trujillo terminó la secundaria a los 15 años y, de inmediato, siguió la carrera de Medicina, ya que se vio influenciado por sus familiares, quienes eran médicos y abogados. Sin embargo, abandonó los estudios en el tercer ciclo para dedicarse a la moda.

“No hubo tiempo para considerar lo que quería. Llegó un punto en que no pude más y me tomé un año sabático. Viajé a Chile para hacer unos talleres de pintura, pero tampoco me gustó. Conocí a unos diseñadores de moda, me gustó lo que hacían. Siempre me había gustado la estética, pero nunca había considerado trabajar en la industria de la moda”, expresó Bernacelli a la revista Fashion United.

Noe Bernacelli diseñó el vestido de novia de Brunella Horna para su boda con Richard Acuña. Foto: Fashion United

¿En dónde estudió moda Noe Bernacelli, diseñador del vestido de Brunella Horna?

A los 18 años, el peruano viajó a Milán, Italia, para estudiar en el instituto Carlo Esciccoli, pero sin el apoyo de su mamá porque no le agradó la idea que dejara Medicina. Tras ello, Noe Bernacelli se graduó con honores y regresó a Perú para fundar su propia marca y diseñar para reconocidas figuras del espectáculo, entre ellas, Flavia Laos, Ana Siucho y Brunella Horna.