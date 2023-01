¿Cuánto costaron los llamativos zapatos que Richard Acuña usó en su boda con Brunella Horna?

Richard Acuña y Brunella Horna unieron sus vidas en matrimonio el último 7 de enero tras más de 5 años de relación en una ostentosa ceremonia organizada en una mansión de La Molina. La denominada ‘boda del año’ se ha convertido en una de las más comentadas por los medios de la farándula, debido a la cantidad de lujos que tuvo. Los ahora esposos no pasaron desapercibidos y los trajes que usaron para el especial evento fueron halagados por más de uno.

No obstante, un peculiar detalle en los zapatos de cambio del hijo de César Acuña llamó la atención del público. En la siguiente nota, te contamos cuánto deberás pagar si deseas lucir el mismo par de zapatillas.

Matrimonio de Brunella Horna y Richard Acuña. Foto: TVO Lima

¿Cuál es el precio de los zapatos de Richard Acuña?

Aunque Brunella Horna deslumbró con su look de princesa en su matrimonio, Richard Acuña acaparó las miradas al ser visto con unas zapatillas con plataforma, calzado que habría escogido para poder ser unos centímetros más alto.

Según la información obtenida, se trata de los tenis street style, exclusivo modelo color blanco y negro de la marca Prada. Al ingresar al sitio web oficial de la empresa, se aprecia el costo de estos, los cuales puedes obtener por un total de 1.000 dólares, cifra que convertida a soles es más de 3.000.

Richard Acuña y los zapatos que usó para su boda. Foto: Farfetch

No obstante, esto no es motivo para sorprenderse, ya que no es la primera vez que el político es visto con ropa de diseñador.

Samuel Suárez trolea a Richard Acuña por usar zapatos con plataforma

A través de su portal de Instarándula, Samuel Suárez expuso un peculiar detalle en los zapatos que usó Richard Acuña durante la fiesta de su matrimonio con Brunella Horna. El comunicador compartió con sus ‘ratujas’ imágenes en las que se ve al excongresista con unas zapatillas con plataforma al lado de su ahora esposa.