Rodrigo González a Tilsa Lozano: “El público te baja el dedo cuando estás en la TV”

Rodrigo González, popularmente conocido como ‘Peluchín’, no tuvo reparos en criticar a Tilsa Lozano luego de escuchar sus declaraciones en una entrevista concedida a Verónica Linares para su canal de YouTube. Trascendió que la exconejita, al ser consultada por si desea programa propio, afirmó que la televisión peruana no estaba preparada para ella. Estas palabras le generaron ruido al conductor de espectáculos y no dudó en pronunciarse en la última emisión de “Amor y fuego”.

Rodrigo González critica a Tilsa Lozano

Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron acerca de las palabras de Tilsa Lozano. “No es que la televisión no está preparada para ti, es que el público te baja el dedo cuando estás en la TV, has tenido diferentes formatos, diferentes matices y nunca pegaste. En lo único que has triunfado es en el fracaso”, dijo en un primer momento en presentador de televisión.

Después, Rodrigo González siguió cuestionando a la exjurado de “El gran show” y esta vez le recordó su romance con Juan Manuel Vargas. “No tienes talento alguno, aparte de lo que todos sabemos, de haber jugado durante años con lo que todos sabemos, y meterte en una familia (...) Nunca transcendiste en pantalla por eso porque la gente no engancha contigo y las cosas que te han visto hacer son las que nadie se identifica”, acotó.

Tilsa Lozano recuerda romance con Juan Vargas: “Él salió a decir que estaba separado”

Tilsa Lozano se sentó en la silla de entrevistas de Verónica Linares y recordó uno de los momentos que más la marcaron en su vida. Su amorío con Juan Manuel Vargas significó para ella una ola de ataques, como ser señalada de “amante”. En aquel instante, según comentó la conductora, Vargas le dijo que no se encontraba en una relación.

La presentadora del noticiero matinal de América Televisión, Verónica Linares, le preguntó si estaba arrepentida de haberse topado con el ‘Loco’ Vargas en dicho evento. Recordemos que ‘Tili’ confesó públicamente que se enamoró a primera vista del exfutbolista porque “la hacía reír”. “Yo no me arrepiento de nada. ¿Por qué arrepentirse de algo que te hizo lo que eres hoy?”, expresó.