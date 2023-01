Tal como La República lo había anunciado días atrás, Melissa Paredes hizo su retorno triunfal a la televisión nacional. La modelo, quien salió a finales del 2021 del programa “América hoy” tras finalizar su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba, expresó su emoción al aparecer como la nueva conductora del programa “Préndete” que se emite por la señal de Panamericana. La presentadora estará a cargo de la conducción junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio.

“Préndete” se estrenó con Karla Tarazona y “Metiche”

A las 10:30 a.m. de este último lunes 9 de enero, se estrenó por la señal de Panamericana televisión el programa “Préndete” bajo la conducción de Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. Tras salir al set los conductores manifestaron que a partir de hoy tendrían como compañera en la conducción a Melissa Paredes y manifestaron como es su actual relación con la modelo y la pareja de esta, Anthony Aranda.

Ante su llegada, le aclararon a Melissa que su pareja Anthony Aranda no es de su agrado: “Lo que sí te voy a dejar en claro, es que tu enamorado no me cae”, expresó Tarazona, a lo que ‘Metiche’ agregó: “A mí también no me cae Anthony Aranda, el ‘Gato Activador’, no vayan a decir que porque estas acá nos cae bien”.

Melissa asegura que es el nuevo “jale” de “Préndete”

En sus primeros minutos de haber pisado del set de “Préndete” Melissa Paredes, fiel a su estilo, aseguró que ella era el verdadero jale del nuevo programa dejando entrever que el espacio obtendría más rating gracias a su presencia.

“Un momentito, yo les traigo el verdadero jale”, dijo Melissa Paredes, antes de iniciar a bailar una canción que hace referencia a su romance con Anthony Aranda. “Buenos días, que lindo verlos, les tracon tal de que nos saquemos las extensiones, todo bien”, agregó.