Andrés Hurtado ningunea programa de Melissa Paredes: “¿Qué es? ¿Saldrá en cable?”

Este lunes 9 de enero, Melissa Paredes regresó por todo lo alto a la televisión con el programa “Préndete”, junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. Sin embargo, quien no estaba enterado de este nuevo magacín, a pesar de pertenecer al mismo canal, fue Andrés Hurtado, y sorprendió con sus declaraciones.

El conductor de “Sábado con Andrés” fue abordado por uno de los reporteros de este nuevo espacio televisivo y, fiel a su estilo, no dudó en expresar sus ácidos comentarios.

¿Qué dijo Andrés Hurtado sobre “Préndete”?

Un reportero del programa abordó a Andrés Hurtado para invitarlo al programa sin imaginar la respuesta que recibiría.

“¿De qué canal es? (Los conductores son Karla, Metiche y Melissa Paredes). Ya, ¿y? No estoy enterado”, expresó Hurtado.

“Lo que pasa es que no me han hablado nada sobre este programa, siendo yo miembro del directorio de este canal. Me imagino que es… ¿Qué es? ¿Es un programa? ¿Saldrá en cable? ”, agregó.

¿Cómo fue el ingreso de Melissa Paredes a “Préndete”?

Melissa Paredes sorprendió durante su presentación en “Préndete” y dejó en claro que ella es el verdadero jale del programa.

“Un momentito, yo les traigo el verdadero jale”, dijo Melissa Paredes antes de iniciar a bailar una canción que hace referencia a su romance con Anthony Aranda. “Buenos días, qué lindo verlos, con tal de que no nos saquemos las extensiones, todo bien”, agregó.