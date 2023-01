¿Por qué le quitaron la corona de Miss Perú a Melissa Paredes?

Melissa Paredes, quien ahora estrena el programa “Préndete” junto a Karla Tarazona y Kurt ‘Metiche’ Villavicencio, causó un gran alboroto al ganar el Miss Perú World y quedarse sin título al final de la semana. La modelo soltó afilados comentarios y llamó racista a Jessica Newton por decir que no daba la talla para el Miss Universo. Años después, afirmó que la organización se arrepintió y la volvió a convocar, e incluso que le propusieron ser Señora Perú, pero que ella declinó.

¿Cuándo fue Miss Perú Melissa Paredes?

Melissa Paredes ganó el Miss Perú Mundo 2013; y Cindy Mejía, el Miss Perú Universe 2013, el 30 de junio de 2012 en la gala final realizada en la fortaleza Real Felipe del Callao. Precisamente, la conductora de “Préndete” llegó al concurso de belleza como Miss Callao 2012.

Las críticas no faltaron. Melissa Paredes no era favorita, como sí lo eran Kelin Rivera (Miss Junín), Samantha Batallanos (miss del distrito capital), e incluso Rosángela Espinoza (Miss Ica). También hubo cierto recelo porque Félix Moreno, alcalde del Callao, fue miembro del jurado del Miss Perú World.

“Yo gané por mi actitud, di todo de mí, sin duda alguna. Si ustedes piensan que fue así (preferencias), hay que revertirlo”, se defendió Melissa Paredes.

Melissa Paredes con su corona del Miss Perú Mundo 2013. Foto: MelissaParedes/Instagram

Miss Perú: ¿por qué le quitaron la corona a Melissa Paredes?

Un día después de que Melissa Paredes, de 22 años, fuese coronada Miss Perú 2013, se difundieron fotografías de ella modelando lencería de conejita. La reina de belleza aseguró que las hizo por pedido de una amiga suya.

“Me hicieron esas fotos en una casa. No fue nada planificado ni producido . No creí que iba a tener estas consecuencias. (…). No era para que salgan a la luz”, aseguró al programa “Enemigos públicos”, conducido por Aldo Miyashiro y Mónica Cabrejos. Sin embargo, en 2018, cambió ligeramente su versión al decir, en entrevista con Gisela Valcárcel, que sí había recibido una buena cantidad de dinero por hacer el catálogo, pero que aun así le parecieron injustas las críticas que recibió.

Por su parte, Magaly Medina no perdió la oportunidad y, además de las fotografías, reveló un video de Melissa Paredes bailando el reguetón “El conejito” (del dúo Joan & O’Neill) cuand era Miss Ventanilla 2011.

Lo que siguió fue una ola de críticas que Melissa Paredes no supo manejar. Otras reinas de belleza como Silvia Cornejo (Miss Perú Mundo 2006) y Maju Mantilla, (Miss Mundo 2004) señalaron que la dueña del Miss World, Julia Morley, era muy conservadora y que esas fotos sugerentes “no son del agrado del concurso”.

Finalmente, Melissa Paredes junto a Tito Paz, organizador del Miss Perú Mundo, acudieron al programa “Dos sapos y una reina” para anunciar que ya no era más Miss Perú World 2013, y el título pasaría a Elba Fahsbender (Miss Piura).

“Yo no soy ninguna vedette, ninguna bailarina. Yo soy Melissa Paredes, una mujer que sale adelante (…), por eso le comunicó a todo el Perú que el día de hoy Melissa Paredes renuncia a su corona”, expresó.

Asimismo, Melissa Paredes aprovechó la repercusión y se presentó en el entonces reality de Gisela Valcárcel, “Operación triunfo”, para bailar “El conejito”.

¿Qué causó la pelea entre Melissa Paredes y Jessica Newton?

Cuando se eligió a Melissa Paredes como Miss Perú Mundo 2013, Jessica Newton declaró: “No estoy de acuerdo. Para mí hubo una elección distinta , había un rostro precioso como Miss Junín (Kelin Rivera) y una mujer muy guapa con mucha personalidad como lo es Miss Libertad (Paola Rodríguez Larraín). Estoy disconforme con la elección”.

A raíz de ello, surgió el rumor de que la ahora presidenta del Miss Perú exigió que le quitaran la corona a Melissa Paredes, y esta última los azuzó durante años cuando declaraba que había sido discriminada. “ No era el prototipo del Miss Perú (…). Qué asco el Miss Perú. No hay forma de que yo tenga una foto del Miss Perú en mi casa”, dijo en el reality “Gisela busca el amor”, en 2018.