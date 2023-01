Kurt Villavicencio bromea sobre Melissa Paredes en su regreso a la televisión: “Está llegando alucinada y creída”

Este 9 de enero se estrena “Préndete” por la señal de Panamericana Televisión y las expectativas sin duda crecieron al conocerse el regreso de Melissa Paredes a la conducción. Se sabe que la expareja de Rodrigo Cuba compartirá set con Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. Precisamente, este último se animó a brindar unas palabras en la previa a la emisión de dicho programa. Además, el mismo Kurt reveló que habrá un cuarto conductor. “¿Quieres descubrirlo? Este lunes a las 10:30 a.m por Panamericana”, se le escucha decir.

¿Qué dijo Kurt Villavicencio sobre Melissa Paredes?

“Lunes arrancamos con Préndete, 10:30 de la mañana por Panamericana Televisión. Que me queda pues, aguantar a Karla Tarazona, pero a la Melissa Paredes que está llegando alucinada y creída ”, dijo en un primer momento el popular ‘Metiche’.

“Lo que ustedes no saben es que estoy bajando de las mismísimas esferas de Panamericana Televisión porque ya me dieron el nombre del cuarto conductor o conductora de Préndete”, agregó.

Adriana Quevedo dice estar “feliz” tras alejarse de Karla Tarazona y ‘Metiche’

Mediante una entrevista con El Popular, Adriana Quevedo se tomó algunos minutos para referirse al magazine “D’ mañana”, programa en el que compartía conducción con Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. La periodista le consultó sobre su relación con sus excompañeros y la modelo respondió.

“Mira, como te digo, este año me ha enseñado un montón de cosas y me ha enseñado qué cosas no quiero repetir en mi vida, así que… (…) Fíjate que yo nunca me he metido en problemas, yo nunca he hablado mal nadie, y me voy a mantener así”, dijo al iniciar el tema.