Melissa Paredes fue presentada oficialmente en “Préndete”, el nuevo programa de Panamericana Televisión. Karla Tarazona y Kurt Villavicencio presenciaron su ingreso y le dedicaron algunas palabras este 9 de enero. “ Acá, hipocresías no hay (...). Somos tres personas, cada una tiene su propia opinión”, dijo la expareja de Rafael Fernández. La actriz no se quedó callada y le hizo una aclaración. “Con tal que no nos saquemos las extensiones, todo bien”, contestó.

La exconductora de “América hoy” llegó al set del canal con un encendido vestido fucsia. Su compañera agregó en su discurso una singular frase: “Acá se comparte todo, menos los maridos”.