¿Cómo fue el paso de Karla Tarazona por el Miss Perú y en qué posición quedó?

Karla Tarazona tuvo su despegue televisivo como actriz cómica, y luego se consolidó como conductora. Precisamente, el 9 de enero del 2023, estrenó su nuevo programa “Préndete” junto a ‘Metiche’ y Melissa Paredes. Y, al igual que esta última, también hizo su incursión en el mundo de los concursos de belleza al participar en el Miss Perú 2003, cuando apenas tenía 19 años, siendo una de las pocas reinas de belleza que logró hacer carrera en el mundo del espectáculo hasta la actualidad.

¿Qué pasó con Karla Tarazona en el Miss Perú 2003?

Karla Tarazona participó en el Miss Perú 2003 representando a Pomabamba, provincia de Áncash. Su espigada figura ayudó a que fuera elegida “Señorita Elegancia”. En el certamen de belleza también figuró la actriz cómica, Clara Seminara Caldas, como Miss Tumbes.

En 2015, durante una entrevista en “Amor, Amor, Amor” con Rodrigo González y Gigi Mitre, Karla Tarazona confesó que no fue del todo sincera en el Miss Perú, porque afirmó que estudiaba Psicología, cuando en realidad solo hizo un ciclo de la carrera.

Asimismo, Karla Tarazona afirmó que no tuvo necesidad de subirse al carro de Renzo Costa, jurado del Miss Perú, para obtener un buen puntaje. Esto en alusión al escándalo que por aquel entonces protagonizó Laura Spoya, Miss Perú 2015, cuando fue captada junto al ‘Rey del cuero’ en la noche anterior a la coronación.

Karla Tarazona contó otro detalle de su paso por el Miss Perú en 2022, cuando surgió la polémica de la elección de Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huarac en Miss Perú La Pre, y el reclamo de las otras participantes que se sintieron estafadas al haber pagado por inscribirse.

“En mi época no cobraban. A mí no me cobraron nunca. Yo no pagué ni un centavo para estar en el Miss Perú ese año. No hubiera pagado tampoco”, y agregó: “En el Miss Perú se mostraban los puntajes. Acá también debería ser igual, para saber quién tuvo qué”.

Miss Perú: ¿en qué posición quedó Karla Tarazona?

El 29 de abril del 2003, se realizó la gala del Miss Perú. Participaron 38 candidatas. Karla Tarazona logró llegar al top 10, exactamente en la posición siete, por debajo de Paula Ángeles, Miss Apurímac.

La corona de Miss Perú Universo 2003 se la llevó Claudia Ortiz de Zevallos, quien entró al top 15 del Miss Universo 2003.