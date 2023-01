Grupo 5 fue tendencia este 9 de enero por la habilitación de sus entradas para el esperado concierto que brindarán en el Estadio San Marcos. La agrupación de Christian Yaipén ofrecerá un multitudinario show en este recinto, el primero de gran magnitud que realizan. En ese sentido, y tras confirmarse que el primer lote de boletos se agotaron, el cumbiambero dejó un emotivo mensaje por el éxito de la jornada. En sus historias de Instagram, dedicó unas palabras a su padre, Elmer Yaipén, fundador de la orquesta de Monsefú.

¿Qué puso Christian Yaipén en Instagram?

En sus historias, el cantante hizo repost de publicaciones de otros usuarios. En una de ellas, adjuntó una foto de su progenitor junto con unas palabras.

“ Lo logramos, papá. Lo que algún día creaste junto a tu hermano Víctor cumplirá 50 aniversario y lo festejaremos a lo grande. ¡Te lo prometo!”, redactó el exjurado de “La voz Perú”.

Christian Yaipén recuerda a su fallecido padre. Foto: Instagram

¿Dónde estudió Música Christian Yaipén?

De joven, Christian Yaipén ha tenido que enfrentar muchos desafíos para desarrollarse profesionalmente y convertirse en uno de los cantante peruanos mejor cotizados. El intérprete llegó a estudiar en la Escuela de Música de Berklee, en Estados Unidos.

Ser alumno de la prestigiosa universidad le trajo gran orgullo a su familia. Aunque no todo fue bueno, pues en su camino pasó por épocas difíciles.

“Viví cinco años solo, estudiando, no fue fácil para nada. A mí me tocó sufrir, había veces en las que no tenía qué comer. No es que porque era del Grupo 5 llamaba para decir: Mándenme plata”, dijo.

Christian Yaipén reveló que su madre vendió su moderna camioneta para ayudar a concluir la Universidad de música. Foto: composición LR/ Andina

“Yo también era consciente del sacrificio que estaban haciendo todos. Mi mamá vendió su camioneta para pagar mis estudios”, agregó en el reportaje que le hizo un conocido canal.

Este 1 de abril del 2023 cantará ante más de 40.000 personas en el Estadio San Maros. Teleticket habilitó la venta de entradas y más de 140.000 personas estuvieron haciendo cola virtual.