¿Qué fue de la vida de las hermanas Palao y a qué se dedican tras retirarse de “Combate”?

¡Brillan en sus rubros! ¿Quién no ha escuchado hablar de los hermanos Said y Austin Palao? Es casi imposible que los espectadores de “Combate” y “Esto es guerra” no reconozcan a los jóvenes que iniciaron en el mundo de los realities sin imaginar lo lejos que llegarían preparándose en otros ámbitos como el deportivo y el artístico. No obstante, ellos no son los únicos talentos de la familia, ya que sus hermanas también tuvieron la destreza suficiente para llegar a los shows de competencia.

Por obvias razones, las modelos no tuvieron la misma suerte que sus parientes, puesto que decidieron no continuar con su trayectoria televisiva para enfocarse en sus proyectos personales. La diferencia es que, al estar alejadas de la televisión, muy poco se conoce acerca de sus vidas. Por ello, a continuación te contaremos a qué se dedican Gloria y Lorelein Palao Castro, quienes tuvieron un paso fugaz por las pantallas nacionales.

¿Quiénes son las hermanas Palao?

Como lo mencionamos líneas arriba, las féminas de la familia Palao Castro son Lorelein y Gloria Palao, quienes junto a sus hermanos vivieron en la provincia constitucional del Callao, Ahí se formaron en colegios estatales y particulares. La mayor de todos nació el 21 de marzo de 1992. Ella se caracterizó por ser una muy buena estudiante, al punto de ser becada en la carrera de Adrministración de Empresas y Marketing en la UPC. Al igual que Austin y Said Palao, es deportista nata desde muy pequeña.

Ella misma se describe así: “Soy una joven chalaca que se desempeña como empresaria y emprendedora desde que tengo 16 años, donde inicié en el mundo laboral a través de shows infantiles”. La menor, Gloria Palao, tiene 25 y una pequeña que está por cumplir su segundo año de vida. Ella fue la que tuvo menos exposición mediática y las únicas veces que volvió a aparecer en televisión fue cuando contó que estaba separándose del padre de su hija porque le fue infiel.

Los hermanos Palao en “Combate”

El programa “Combate” tuvo una secuencia llamada Combate en tu barrio, en la que participaban varios jóvenes dispuestos a darlo todo para ingresar al reality más querido de todos. Cada grupo representaba a un distrito diferente y en el 2014 aparecieron por primera vez en televisión cuatro hermanos (Lorelein, Said, Austin y Gloria Palao Castro) sin pensar que tiempo después vivirían de ese trabajo.

La competencia hizo que Lorelein y Said Palao Castro ganen e ingresen por primera vez a un show que les abriría las puertas a más oportunidades laborales. La participante fue muy buena y rápidamente demostró su destreza para cada una de las pruebas en las que participaba, pero finalmente la pantalla chica solo preferiría a Austin Palao y su cosanguíneo. Los mismos que hasta ahora siguen siendo los más buscados.

¿A qué se dedican las hermanas Lorelein y Gloria Palao?

En el 2021, la ex chica reality Lorelein Scarlett Palao Castro sorprendió a todos al postular al Congreso por el partido Somos Perú al representar a la provincia constitucional del Callao; sin embargo, los votos no le alcanzaron para ocupar un escaño en el Parlamento. Eso no impidió que continúe con su vida de empresaria de la marca Carducci, en la que se desempeña como SEO.

Su hermana Gloria Palao Castro es maquilladora profesional y a través de su plataforma promociona su trabajo artístico. Adicional a ello, lanzó su marca de ropas de baño para mujeres llamada Umi Swimwear. Ambas modelos se alejaron de la pantalla chica para no volver.