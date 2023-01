Youna defiende a Samahara Lobatón tras críticas por cirugías estéticas: “Es hermosa”

Samahara Lobatón fue blanco de críticas tras revelar que se ha sometido a cirugías estéticas en el rostro, específicamente, a una rinomodelación y a un aumento del volumen de sus labios. Al mostrar los resultados en sus redes sociales, la influencer no obtuvo la respuesta que esperaba. Incluso se pronunció y resaltó que no le interesan los comentarios de los demás. Ahora, los usuarios acudieron a su novio, Yonathan Horna, mejor conocido como Youna, para saber qué piensa al respecto.

“¿Por qué dejas que tu mujer se opere tanto? Ya parece plástica”, comentó un cibernauta en la caja de comentarios de las historias del barbero chalaco. La pareja de Samahara no tardó en defender a la hija de Melissa Klug y aseguró que es hermosa con procedimientos estéticos o sin ellos.

“Mi mujer es hermosa y se le ve mucho más”, escribió en un inicio. Después dijo que él no es nadie para prohibirle cosas. “¿Dejar? Yo no soy quien para darle permiso en lo que ella decide. Se quejan del machismo, pero ustedes mismas son las que hacen estos comentarios”, reclamó.

Youna 'grita' su amor por Samahara Lobatón. Foto: Instagram

Samahara Lobatón minimiza las críticas

Samahara Lobatón compartió con sus seguidores los avances de sus retoques estéticos. “Quiero mostrarles cómo va el proceso de mi naricita y mis labios. Ya ha deshinchado bastante a comparación de ayer, que estaba con la boca superhinchada. Es porque es un proceso. La anestesia inflama bastante”, comentó.

Para su sorpresa, comenzó a recibir más comentarios negativos y por ello decidió salir al frente al asegurar que se siente bien consigo misma. “Los veo hermosos. Y, mientras a mí me gusten, me importa una mi*** lo que opine el resto (…). Porque si te haces algo o te pones algo es porque a ti te gusta, no para que le guste a la gente”.

Samahara Lobatón luce sus retoques en Año Nuevo 2023

La influencer Samahara Lobatón dejó de lado las críticas y mostró su look de Año Nuevo 2023, en el que lució sus retoques estéticos. La joven de 21 años presumió de un vestido verde con abertura en la pierna.