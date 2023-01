¿A qué se dedica el esposo de Katy Jara y cómo conoció a la cantante?

Katy Jara y Marvin Bancayan no dejan de prodigarse amor en redes sociales. Sin embargo, cuando se hizo pública su relación en 2019, los cuestionamientos sobre la vida del esposo de la cantante de cumbia no faltaron, azuzados, en especial, por Magaly Medina. No obstante, la pareja ya celebró su tercer aniversario de casados, entregados a su fe cristiana, la misma que predican juntos e individualmente a través de transmisiones en vivo en Facebook e Instagram.

¿A qué se dedica el esposo de Katy Jara?

Cuando Katy Jara habló por primera vez sobre Marvin Bancayan Fiestas, dijo: “Mi novio es piurano, de Sechura (...) Él no tiene nada que ver con el arte, se dedica a la pesca y además es contador ”.

Por su parte, en su biografía para Instagram, Marvin Bancayan señala que es contador público colegiado, asesor contable y tributario, además de ser empresario pesquero y exconsejero para el Gobierno Regional de Piura.

En sus ratos libres, el esposo de Katy Jara solía hacer streaming de videojuegos, como Saint Seiya: Awakening en Facebook. Sin embargo, dejó ese espacio para predicar a raíz de una experiencia personal que tuvo. “ Una situación de salud. Prometí algunas cosas que no he estado cumpliendo a totalidad, como era compartir la palabra de Dios por las redes sociales”, explicó.

En otra faceta, en 2021, el marido de la exintegrante de Agua Bella postuló al Congreso de la República por el partido político Victoria Nacional de George Forsyth.

El marido de Katy Jara postuló al Congreso en 2021. Foto: Marvin Bancayan/Instagram

¿Cómo conoció Katy Jara a su esposo, Marvin Bancayan?

Katy Jara y Marvin Bancayan se conocieron por primera vez a finales de marzo de 2019 y, para septiembre, ya anunciaban que estaban comprometidos. “Tenemos seis meses, pero parece que nos conociéramos de años”, manifestó en ese momento la exconductora de “Domingos de fiesta”.

“Al inicio, la relación fue una amistad, tenemos en común nuestra admiración por la cumbia y así fuimos enamorándonos”, agregó.

Katy Jara y Marvin Bancayan Fiestas. Foto: Katy Jara/Instagram

Sin embargo, ese mismo año, en octubre, los recién casados Katy Jara y Marvin Bancayan se encontraban en el centro de la polémica porque Fabiola de la Cruz, madre de Nathaniel, segundo hijo del contador, lo expuso como infiel; además de afirmar que había dejado de pasar la manutención del niño y deslizar que la intérprete de “Corazoncito” causó su separación.