Juliana Oxenford: “Nunca he ido a una discoteca y me he levantado a un pata”

La periodista Juliana Oxenford se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua para hablar de diversos temas. En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Christopher Gianotti, la figura de ATV se animó a contar detalles de su adolescencia. Además, habló de temas como el sexo casual o relaciones fortuitas. Mencionó que le encanta disfrutar en fiestas con amigos, pero que no tenía la “necesidad” de “hacerse” a alguien para disfrutar de la noche.

“Nunca he ido a una discoteca y me he levantado a un pata, en mi vida. ¡Me da cosa! O sea, no te voy a decir que sin que sea mi enamorado no he chapado o pasado algo; o sea, sí, pero después de alguna salida, que lo conocía. Pero eso de que vamos, levante, no”, expresó Juliana.

Juliana Oxenford explicó qué significa para el placer

Juliana Oxenford mencionó, a modo de ejemplo, que no le gusta que un extraño la saque a bailar cuando va a una discoteca con amigos. “Vamos a Tarapoto, todas mujeres, o vámonos a Cancún, a irme en modo solteros, no hay forma. Me da como que asco. ¿O sea, quién es este tipo que se me acerca? Suéltame…”, dijo en un principio a Gianotti.

“Y no es que no me gusta que me toquen, pero es como que es un tema de piel, de mística. Para mí, no es un tema de hace rato, no la veo: ‘Estás soltera Juliana, estás separada, tienes que revivir tu lado de mujer...’. Lo puedo revivir sola también. No necesito una tercera persona para sentirme satisfecha”, mencionó, y agregó que en una relación es importante que haya una “conexión”.

Juliana Oxenford regresa a la TV este 2023

¡Más recargada que nunca! Juliana Oxenford anunció que seguirá en la pantalla chica este 2023. Por otra parte, también se refirió a sus detractores. “Por primera vez, me tomé dos semanas seguidas para viajar con mi familia. Dirigir, conducir y tener un programa diario de lunes a viernes es realmente agotador”, dijo en su cuenta de Instagram.

Juliana Oxenford regresará el 11 de enero a su programa en ATV. Foto: captura de Instagram/Juliana Oxenford

También aprovechó el espacio para dirigirse a sus detractores. “A los haters, tengan vida y busquen gente a la que les interese seguir. Yo feliz. De paso, me ahorran el trabajo de andar bloqueándolos. Pues nada, nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme“, finalizó.