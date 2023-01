Edu Saettone, comúnmente, es asociado a su breve paso como conductor de “EEG”. Sin embargo, el músico ya tenía cierta fama por su programa musical “Jammin” en Plus TV. Incluso una vez Pedro Suárez-Vértiz, a quien no conocía personalmente hasta ese momento, lo paró en la calle para decirle: “Flaco, ¿tú sabes lo que estás haciendo por la música? ¡Estás registrando e inmortalizando parte de la historia del rock nacional!”. Sin embargo, su imagen quedó dañada de forma trágica e irreparable en 2012.

¿Qué llevó a Edu Saettone a la cárcel?

En la noche del 23 de agosto de 2012, Edu Saettone atropelló con su camioneta a María Elena Colorado, de 69 años, quien falleció días después. El músico demoró cuatro meses en pedir disculpas públicas a la familia de la víctima, y lo hizo vía Facebook. Durante ese tiempo, él y su defensa legal probaron varias excusas, como que la pista estaba resbalosa y otro vehículo se cruzó.

A pesar de ello, en 2013, Edu Saettone era presentado como el nuevo conductor de la tercera temporada de “Esto es guerra”. Pero la polémica por el accidente continuaba y a finales de agosto se anunció su salida.

El proceso continuó por varios años. El músico no asistía al juzgado y fue declarado reo contumaz. La sentencia salió en 2016 y Edu Saettone, quien se encontraba prófugo, fue capturado en enero de 2018.

Inmediatamente, artistas como Adolfo Chuiman, Katia Condos, Gonzalo Torres, Yvonne Frayssinet, Joaquín De Orbegoso, Mathías Brivio, Luis ‘Wicho’ García, Octavio ‘Tavo’ Castillo, Amador ‘Chebo’ Ballumbrosio, entre otros, lanzaron una campaña televisiva para pedir prisión suspendida y no efectiva.

Edu Saettone fue liberado tres meses después, en abril, y se le impuso la condena de cuatro años de prisión suspendida y 304.000 soles de reparación civil.

¿A qué se dedica actualmente Edu Saettone?

En diciembre de 2019, Edu Saettone compartió en Instagram que regresó al Penal Piedras Gordas II (Ancón) para culminar un evento que organizó cuando estuvo preso, “Ancón tiene su talento”, y llevó consigo 10 guitarras donadas por la madre de Renzo Costa.

En 2020, Edu Saettone volvió al centro de la polémica por la entrevista que le hizo Carlos Orozco para su canal en YouTube. Tras sus declaraciones, la percepción pública fue que el músico culpó a la hija de la víctima por dejar a su madre sola en la calle.

Edu Saettone habló brevemente de la entrevista con Carlos Orozco en el primer episodio del podcast que produjo por Instagram, “Solo por un toque” (SxUT), junto con el comediante Marcos Armstrong ‘Chipi’, en febrero de 2021. Realizado durante la etapa de aislamiento por la COVID-19, el músico soltó que “la gente quizás sienta algo de empatía por él al experimentar estar encerrados”.

Ese mismo año, en noviembre, Edu Saettone anunció su colaboración como escritor en el libro “La vida es una tómbola”, de Ediciones Medianoche. “Hay unos textos míos en esta nueva edición de esta experiencia, que me hace sentir emocionado y muy agradecido”, expresó.

En la actualidad, Edu Saettone, de 45 años, se dedica a la música y realiza presentaciones locales, además de participar en torneos de natación de clubes y practicar kayak en Vichayito. En el plano sentimental, mantiene una relación con la triatleta Augusta Barrios.