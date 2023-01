Efraín Aguilar es el productor actual de la serie peruana “Al fondo hay sitio”. Conocido popularmente como ‘Betito’, no todo ha sido color de rosa en su ascenso en la pantalla chica. Breve tiempo atrás, confesó que permaneció por 11 años fuera de la televisión. Asimismo, se animó a comentar con exactitud los motivos y pormenores detrás de ese hecho.

El responsable del éxito de “Taxista ra ra” tiene en la bastedad de su memoria mil y una anécdotas respecto a las producciones en las que ha participado. Por ejemplo, que en el programa de comedia “Risas y salsa”, el icónico papel que desempeñó Analí Cabrera, ‘Chelita’, en el sketch de “El jefecito”, originalmente no se planeaba que ella esté. Ante la negativa de la primera actriz tomada en consideración que se opta por el cambio.

¿Por qué Efraín Aguilar estuvo alejado 11 años de la TV peruana?

Efraín Aguilar empezó su trayectoria en la TV cuando formó parte del elenco del programa “Risas y salsa” en 1980. Ahí él fue el primer director. Asimismo, también cumplió funciones de productor. Cabe resaltar que el que tuvo propuesta inicial fue Alberto Terry, gerente de producción que le dio el nombre al recordado espacio.

En ese contexto, ‘Betito’ reveló algunos secretos de “Risas y salsa” en una entrevista para El Comercio. Ahí dio a conocer que en uno de los finales de temporada, por el año 1982, Alberto Terry le informó que iba a realizar algunos cambios en el formato. Él había decidido incluir féminas en prendas diminutas en el show.

Efraín Aguilar discrepó de la idea de incluir mujeres semidesnudas en "Risas y salsa". Foto: composición LR/La República

Ante ello, Aguilar discrepó con su idea y luego de protagonizar una acalorada discusión, el productor de “Al fondo hay sitio” abandonó las instalaciones en las que se venía desarrollando el encuentro, pero cerró la puerta con tal fuerza que la rompió. Ello fue móvil de que quedé fuera de los sets de televisión por 11 años.

“Cerca a cumplir tres años al aire, don Alberto me dice que el programa va a tener cambios, que había que poner chicas en tanga, y tuvimos una discusión muy ácida por eso”, cuenta Aguilar. “Le dije que no, me disgusté mucho, tiré con fuerza la puerta, que era de vidrio, y la rompí. Eso me costó once años fuera de la televisión”, indicó.

Luego del veto impuesto, pudo retornar a la pantalla chica en el año 1993, y hasta 1997 orientaría nuevamente la producción y dirección de “Risas y Salsa”.