Brunella Horna y Richard Acuña: ¿qué artistas cantaron en la boda de la pareja recién casada?

¡Se dieron el sí! Tras media década de relación, Brunella Horna y Richard Acuña contrajeron nupcias en un local ubicado en La Molina y estuvieron acompañados de su círculo más cercano y de sus colegas del mundo del entretenimiento. La pareja selló su unión el último 7 de enero tras haber cancelado la fecha inicial de su matrimonio debido a las protestas que se originaron por el rechazo al Gobierno de Dina Boluarte. Frente a sus decenas de invitados, la dupla se llevó los aplausos y las felicitaciones de los asistentes.

Brunella y Richard se encargaron de cada detalle de la organización de su boda. La decoración de la locación derrochaba lujo y glamour a su paso. Gisela Valcárcel fue una de las invitadas que destacó la preparación de los detalles.

Además, se las ingeniaron para tener en el escenario del local de su matrimonio a artistas de alta talla y de distintos géneros musicales. En esta nota, hacemos un repaso de los famosos que se encargaron de poner en ambiente a la multitud.

We The Lion

La banda peruana de indie folk We The Lion, que se caracteriza por sus temas en inglés, fue la primera en salir a escena. La ex reina de belleza Valeria Piazza compartió en sus plataformas sociales algunos clips de cuando los músicos comenzaron a tocar.

Mike Bahía

Tal y como se especuló meses atrás, Brunella Horna y Richard Acuña decidieron contratar al cantante Mike Bahía para que se haga presente en su boda y diera un concierto privado. Esta fue la cereza del pastel, pues muchos pensaban que la celebración solo contaría con artistas nacionales.

Durante la tarde del 7 de enero, algunas ‘ratujas’ hicieron llegar a “Instarándula”, clips de video de la prueba de sonido de Mike en el estrado del local donde se casó la dupla.

Llegada la noche, el intérprete colombiano entonó sus mejores éxitos y se los dedicó a los ahora esposos.

Marisol

Y, por último, pero no menos importante, estuvo la cantante de cumbia Marisol. Ella, junto al futbolista Christian Cueva, protagonizaron uno de los momentos más recordados de la noche luego de que el popular ‘Aladino’ subiera al escenario y demostrara sus dotes para el canto.