Brunella Horna sorprendió bailando “Envolver” de Anitta en su boda

El matrimonio de Brunella Horna y Richard Acuña tuvo lugar para sorpresa de muchos el último sábado 7 de enero en una ceremonia privada en el distrito de La Molina, donde conocidas figuras del espectáculo y personajes de la política nacional se dieron cita. El evento contó con la presentación del artista colombiano Mike Bahía y la agrupación peruana We The Lion, lo que demostró que la pareja no escatimó en gastos para su matrimonio. Sin embargo, la conductora del programa “América hoy” se robaría el show al realizar la popular coreografía de la cantante Anitta.

A través de las publicaciones del usuario Ric La Torre, se pudo tener acceso a contenido inédito de la celebración de la popular ‘Baby Brune’, en el que se puede apreciar que en medio de las celebraciones no pudo contenerse a realizar la viral coreografía de la popular cantante brasileña Anitta ante la sorpresa de sus invitados y animada por Gisela Valcárcel, tal como puede apreciarse en los registros visuales que desataron un sin número de comentarios en redes sociales.

¿Qué famosos asistieron a la boda de Brunella Horna y Richard Acuña?

Como no podía ser de otra manera, se esperaba la presencia de conocidas figuras del ámbito local, dada las ocupaciones de los ahora esposos. Es así que las celebraciones contaron con la presencia de Chrsitian Domínguez, quien llegó acompañado de su pareja Pamela Franco. También hicieron lo propio Valeria Piazza, Janet Barboza, Gisela Valcarcel, Ethel Pozo, Edson Dávila ‘Giselo’. Así mismo se pudo ver a políticos como María del Carmen Alva y César Acuña, quien también es padre del flamante esposo.