‘Samu’ se percata de que Richard Acuña usó zapatos con plataforma en su boda: “Esos zancos”

Diversos medios de farándula no dejan de comentar la ‘boda del año’ entre Brunella Horna y Richard Acuña, la cual se llevó a cabo la noche del 7 de enero de 2023. La pareja se dio el “sí, acepto” en un local exclusivo de La Molina, local al que llegaron famosos y artistas como We the lion y Mike Bahía. El comunicador Samuel Suárez narró los detalles del evento en su portal web Instarándula y sorprendió a sus seguidores al revelar un curioso pormenor por parte del político.

Resulta que el hijo de César Acuña optó por utilizar unos zapatos con plataforma para poder igualar a su ahora esposa, Brunella Horna. “Mira los zapatos que se pone Richi para poder alcanzar a ‘Brune’” , escribió una ‘ratuja’. “Esooo, que buenos elévate shoes, esos zancos están en su punto. Dos centímetros más y ya está para La Tarumba”, dijo el popular ‘Samu’.