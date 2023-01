Edson Dávila estuvo en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. El popular co-conductor de “América hoy” no se perdió el día más especial de su compañera de trabajo y presenció el “Sí, acepto” de la joven empresaria con el político trujillano. En redes sociales, sin embargo, ‘Giselo’ reclamó por la ubicación de su silla en la fiesta. “Éramos 12 personas y había cinco sillas. Al fondo me han mandado ”, expresó en un video que compartió Ethel Pozo por su cuenta oficial de Instagram.

Al lugar acudieron también Janet Barboza y Gisela Valcárcel. La hija de la ‘Señito’ llegó tarde a la ceremonia por un tema familiar. No obstante, disfrutaron de la fiesta con Mike Bahía y We the Lion.