Belén Estévez: ¿cómo inició su historia de amor con Waldir Felipa y por qué terminaron?

Una de las relaciones amorosas más recordadas de la farándula local es la de Belén Estévez con Waldir Felipa. En 2011, la pareja se dejó ver muy feliz ante las cámaras del programa “El gran show”, pero su romance tuvo poco tiempo de duración, ya que meses después la argentina confirmó su ruptura con el bailarín. En aquel entonces, la también empresaria de 30 años prefirió guardar silencio y pidió evitar especulaciones sobre su distanciamiento con el chinchano de 18.

A pesar de que la coreógrafa aseguró haber estado muy enamorada, terminó por aceptar la decisión de Waldir Felipa, quien habría finalizado la relación. Tras aquella revelación, los seguidores de Belén Estévez deseaban verla reconciliada con el peruano, lo cual ocurrió, pero no prosperó y siguieron con sus proyectos por separado.

¿Cómo inició la historia de amor de Belén Estévez y Waldir Felipa?

La argentina y Waldir Felipa eran los favoritos para ser los ganadores del reality “El gran show”, en 2011, conducido por Gisela Valcárcel. Después de algunas presentaciones en el set de América TV, la pareja confirmó su romance y desde entonces ambos se mostraron muy cariñosos en cada coreografía que los llevó a coronarse campeones de la pista de baile.

“A nosotros (Waldir y Belén) nos estaba yendo bien cada sábado. No es que nos iba mal y necesitábamos hacer algo para promocionar. Nunca hemos hecho entrevistas durante la competencia, nunca hicimos de nuestra relación una promoción para ganar ‘El gran show’ o ‘Reyes del show’ . Estoy muy enamorada”, señaló la argentina en el desaparecido programa “Abre los ojos” de Beto Ortiz.

Belén Estévez y Waldir Felipa se conocieron en "El gran show". Foto: América TV

¿Por qué terminaron Belén Estévez y Waldir Felipa?

Al parecer, en las fiestas navideñas de 2011, la pareja habría planificado pasar Año Nuevo en Argentina, pero Belén Estévez viajó sola y en su cuenta de Twitter compartió un mensaje dejando entrever que había terminado con el chinchano. Asimismo, ofreció una entrevista al programa “A las once” de América TV para señalar que la diferencia de edad fue un detalle que hizo dudar a Waldir Felipa.