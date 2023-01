¿Quién es la hermana de Alessia Rovegno y a qué se dedica?

¡Tan bella como su hermana! La modelo Alessia Rovegno está en boca de todos por su participación en el Miss Universo 2022 como una de las favoritas. Su ingreso al certamen de belleza como representante nacional ha sido polémica desde que se dio a conocer la noticia de que llevaría la banda del Miss Perú. No obstante, la influencer no solo brilla en las pasarelas, sino también explota al máximo su talento artístico.

La reina de belleza sorprende con sus aptitudes musicales, ya que tiene una agrupación junto a su hermana Arianna Rovegno, quien es conocida en el entorno del espectáculo como ‘Vambina’, con quien le ha ido muy bien hasta el momento. Sin embargo, la fama no ha sido recíproca para ambas, puesto que de la artista se conoce muy poco. A continuación, te contaremos todo acerca de la hija de Bárbara Cayo que siguió sus pasos.

PUEDES VER: Alessia Rovegno lució deslumbrante traje típico en evento del Miss Universo 2022

¿Quién es Arianna Rovegno?

La cantante lleva por nombre completo Arianna Celeste Rovegno Cayo y nació en Lima el 6 de octubre de 1997. Desde muy niña vivió influenciada por la visión empresarial de su padre Lucho Rovegno y el entorno artístico de su madre, Bárbara Cayo, y tíos.

Fruto del matrimonio de sus papás tiene a su hermana Alessia Rovegno (24). Sus estudios superiores los cursó en Business and Marketing en Pace Marketing, Nueva York. No obstante, siempre llevó a la par su vida artística y en el modelaje.

La historia musical de ‘Vambina’ Rovegno

La familia Cayo lleva, inherentemente, el arte en las venas gracias a toda trayectoria artística que tienen los hermanos que han sabido llegar a nivel internacional. Es así que la popular ‘Vambina’ no pudo evitar su suerte y, en el 2020, incursionó en el mundo de la música al lanzar “Mis notas”, que es un compilado de cuatro canciones.

“ La música siempre fue una pasión que fui redescubriendo con el tiempo. Cuando me fui a Nueva York a buscar nuevos rumbos y terminar mi carrera, me di cuenta de que era lo que quería hacer toda mi vida. Viviendo en una de mis ciudades favoritas, que tiene un encanto en particular vinculado a todo lo artístico, empecé a componer mucho. Es así como nacen estas primeras canciones”, declaró Arianna Rovegno al medio Trujillo.

Ya para el 2021 empezó a promocionar el dueto entre Alessia Rovegno y ella: Alessia y Vambina. Desde ahí se escucharon canciones como “Tacones rojos”, “Peaches”, “Malas costumbres”, “Mon amour” , pero el éxito de la segunda generación de artista Cayo llegó con el cover “Tú”, de Noelia, el mismo que interpretaron juntas. Su videoclip en YouTube está por llegar a un millón y medio de vistas.

¿A qué se dedica Arianna Rovegno?

De acuerdo a las propias declaraciones de Arianna Rovegno, su proyecto empresarial se concretó así: “ Todo empezó inspirada por los brownies de mi hermana Alessia. Ella cocinaba brownies y yo me los devoraba. Desde que tengo uso de razón, vivo en la panadería observando y metiendo mis manos donde no debo para crear nuevos postres. Fue así como nació La Bambina de Rovegno”.

Uno de sus productos estrellas de su negocio es el panteón de chocolate con fondo de Nutella. A través de sus redes, han promocionado al máximo su producto estrella desde que inició la época navideña junto a su hermana Alessia Rovegno.

Actualmente, la modelo lleva su carrera de cantante en el dúo con su hermana y a la par de la dirección empresarial de su negocio, que nació con base al rubro familiar de su padre.