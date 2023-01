¿Qué fue de Manolo del Castillo, exesposo de Verónica Linares, y a qué se dedica actualmente?

Verónica Linares, como ella misma confirmó, será “una novia vieja”, dado, que luego de 12 años de relación y dos hijos con su pareja Alfredo Rivero, finalmente contraerá matrimonio con este. Sin embargo, la periodista ya ha estado casada, durante tres años, con el periodista Manolo del Castillo. El hombre de prensa fue conocido por ser el conductor, por más de diez años, del programa de viajes “Reportaje al Perú”. Sin embargo, el programa dejó de transmitirse.

¿A qué se dedica actualmente Manolo del Castillo?

Manolo del Castillo fue el querido conductor del programa de viajes “Reportaje al Perú”, que el 2020 cumplió 20 años de transmisión. Sin embargo, por la pandemia de la COVID-19, el programa sufrió un parón. A excepción de unos episodios especiales, este no regresó a TV Perú.

Sin embargo, eso no detuvo al periodista de seguir viajando y difundiendo el Perú. Del Castillo no solo tiene un canal de YouTube, que cuenta con más de 19.000 suscriptores, sino que además conduce “Reportaje al Perú” en Radio Nacional desde febrero del 2022, y sigue vigente.

A pesar de haber subido pocos videos, los suscriptores del periodista son miles. Foto: captura de Youtube

¿Regresará Manolo del Castillo a TV Perú?

Sin embargo, a fines del año pasado, el conductor aventurero compartió un mensaje en sus redes sociales sugiriendo un posible regreso a TV Perú. Si bien su reconocible y acompañante voz deleita a los radioescuchas en Radio Nacional todos los domingos a las 3.00 p. m., muchos fans de su programa en señal abierta piden que regrese con él como conductor.

Luego de haber sufrido un parón por la pandemia, Manolo de Castillo sugiere el regreso de "Reportaje al Perú". Foto: captura de Facebook/Manolo del Castillo

¿Qué dijo Manolo del Castillo cuando se separó de Verónica Linares?

“Llevamos separados varias semanas y hemos decidido hacerlo público para evitar especulaciones y si algún día nos lleguen a ver con otras personas no se insinúen cosas que no son. Nosotros seguimos siendo amigos y nos queremos mucho, incluso nos duele lo que pasó . No se acabó el amor, pero nos pareció adecuado separarnos porque juntos no nos iba bien”, fueron las palabras que tuvo el conductor de “Reportaje al Perú” cuando terminó su relación con la periodista Verónica Linares.