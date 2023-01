Samahara responde a detractores por criticar sus retoques: No me importa lo que opine el resto

Hace unos días, Samahara Lobatón lució por todo lo alto los nuevos retoquitos que se ha realizado en el rostro y aseguró que quedó feliz con el resultado. Sin embargo, la hija de Melissa Klug no imaginó que este hecho desataría innumerables comentarios, de todo tipo, que criticaron su cambio físico. Ello indignó a la influencer, que no dudó en responder en sus redes sociales.

En su Instagram, Samahara se defendió de sus detractores y respondió con un contundente mensaje en el que demostró que está cansada de los comentarios negativos que ha recibido en su contra.

¿Qué dijo Samahara Lobatón?

En una dinámica de preguntas y respuestas, a Samahara Lobatón le consultaron sobre los arreglos que se había realizado en su boca: “¿Tus labios cuándo estarán mejor?”.

Esto provocó la molestia de la influencer y respondió: “Los veo hermosos. Y, mientras a mí me gusten, me importa una mi*** lo que opine el resto”, respondió Samahara Lobatón en un inicio. “Porque si te haces algo o te pones algo es porque a ti te gusta, no para que le guste a la gente” , agregó.

Samahara Lobatón orgullosa de sus arreglitos

En Año Nuevo, Samahara Lobatón lució su nuevo rostro en redes sociales y se mostró feliz con sus retoques: “Quiero mostrarles cómo va el proceso de mi naricita y mis labios. Ya ha deshinchado bastante a comparación de ayer, que estaba con la boca superhinchada. Es porque es un proceso, la anestesia inflama bastante y ahora ya. Miren qué lindo se ve mi nariz. Quedó hermosa. Igual, tiene que ir deshinchando”, expresó la ex chica reality.