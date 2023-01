¿Por qué Milena Zárate cerró sus tiendas en Gamarra y qué pasará con su negocio de ropa?

El comercio ambulatorio continúa creciendo en Gamarra y producto de ello son cada vez más los comerciantes formales que se ven perjudicados. La cantante colombiana Milena Zárate compartió con mucha tristeza el cierre de sus dos tiendas en el emporio de La Victoria ante la ausencia de fiscalización, ya que no se regula la situación que se vive durante años. Por ello, informó que solo trabajó con sus negocios hasta el 31 de diciembre.

Zárate comentó que su situación no es la única, puesto que la informalidad en estos espacios comerciales viene siendo un gran impedimento para quienes tienen sus locales dentro. A raíz de ello, detalló que solo estará con su tienda virtual.

¿Por qué Milena Zárate cerró sus tiendas en Gamarra?

La exparticipante de “El gran show” comentó su descontento tras lo vivido por el cierre de sus locales. Esto fue lo que dijo:

“Es muy penoso todo lo que pasamos los empresarios, pues no hay control y Gamarra es una tierra de nadie”, resaltó a Trome. Posteriormente, añadió: “Son muchos los empresarios y emprendedores que hemos tenido que cerrar nuestros locales porque manejamos tiendas pequeñas. Pagamos impuestos, empleados y no nos alcanza ni para pagar el alquiler ”.

Milena Zárate comenta el motivo por el que no se denuncian estos casos

La también bailarina explicó por qué los empresarios no se animan a denunciar este tipo de hechos y solo apelan a guardar silencio.

“Muchos de los propietarios no dicen nada —yo tampoco he salido a decir nada— porque existen mafias y te pueden matar por estar hablando o denunciando. No voy a arriesgar mi vida. Prefiero mil veces irme y dejar de endeudarme. No sacaba ni para el alquiler de mi local, y con mi tienda virtual no me endeudo con nadie”, indicó.